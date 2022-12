Her har snart ti tusen bergensere feiret jul. – Det var litt cowboytilstander i starten.

Slik ble pinnekjøttmiddagen til Bergens største, og kanskje viktigste, julefeiring.

Hvite duker og røde servietter med stjerner legges pent på bordene. Frivillige sørger for vakker oppdekningen til gjestene kommer for å spise julemiddag her.

For 25. gang dekker bymisjonen til jul.