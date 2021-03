Storm på vei - ber folk på utsatte steder om å holde seg inne

Det ventes vindkast i storm styrke utenfor Vestlandskysten onsdag og frem til torsdag.

Aksel Lindberg

Starten på uken i Bergen har vært preget av lugn vind og nydelig sol. De kommende dagene vil regnet igjen falle, og vindstyrken øke. Det er imidlertid i områdene rundt Bergen at været vil bli verst, spesielt i høyfjellsområdene og ved kysten.

Kraftige vindkast

Utenfor kysten vil det blåse opp til full storm i styrke. Yr har sendt ut farevarsel med kraftige vindkast opp til 27–30 m/s for Vestlandet sør for Stad. De varsler om at løse gjenstander kan blåse av gårde og trær kan blåse ned. Indre strøk ventes å få de kraftigste vindkastene. Vinden skal øke på onsdagen, og løye igjen torsdag formiddag.

– Folgefonna og Hardangervidda vil oppleve kraftige vindkast. I disse områdene er det viktig at folk sikrer alle løse gjenstander, sier vakthavende meteorolog i Meteorologisk institutt, Susana Reuder.

Ikke like alvorlig i Bergen

Allerede onsdag ettermiddag vil regnet igjen falle over Bergen. Vinden vil også øke betraktelig i styrke. Torsdag 11. og fredag 12. mars skal det falle henholdsvis 16 og 13 millimeter med regn. Vinden vil bygge seg opp til stiv kuling på onsdag og torsdag. Den avtar på fredag, og lørdag morgen skal regnet oppholde, skal en tro Yr værvarsel.

– Det vil også blåse i Bergen med opp til stiv kuling, men vinden vil være sterkest ved kysten og i høyfjellet, forklarer Reuder videre.

Varsomhet tilrådes ved ferdsel ute

I de mest utsatte områdene anbefaler Reuder at man holder seg inne. Det er imidlertid ikke krise om man må ut, men da er det viktig å være forberedt på mye vind og at man ferdes med varsomhet.

Det beste er å holde seg inne, men må man ut, så skal det gå greit, såfremt man er forberedt, påpeker Reuder.

Fint vær igjen til lørdag

Lørdag morgen skal Bergen igjen være regnfritt, og på formiddagen vil solen titte frem igjen. Da skal vinden igjen ha løyet. Oppholdsværet vil vare frem til søndag ettermiddag. Da melder regnet atter en gang sin ankomst.