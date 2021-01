Ein av våre beste tillitsmenn

Leiv Flesland døydde 89 år gamal.

Leiv Flesland døydde 30. desember, 89 år gamal.

Med han hev Vestmannalaget og nærskylde organisasjonar mist ein av sine beste og mest trufaste tillitsmenn.

Det er mest uråd å halda oversyn over alle dei lag og tiltak som Flesland hev styrt med frå han som tenåring var med på å starta Idrottslaget Gneist i 1945 og til han seinare vart ein bærebjelke i arbeidet i Norsk Bokreidingslag, Fritz Monrad Walles fond, Nord- og Midhordland Sogelag, Vestmannafondet og Venskap over grenser.

Som idrottsmann var Flesland aktiv med handball, fotball og friidrott.

Han vart trenar og kom med i styret for både klubb og handballkrins, og han var i si tid den einaste forbundsdomaren i Hordaland handballkrins. I lokalmiljøet i Fana gjorde han seg sterkt gjeldande i kulturlivet elles.

Han var med i styret for Fana historielag og Hordamuséet. Han hev vore revisor i Fana Mållag, medarbeidar i Fanajul, styresmann i Sletten og Flesland grannelag og i Raunefjordens vener.

I Nord- og Midhordland Sogelag hadde han fartstid i skriftstyret og sytte i mange år for rekneskap og utsending av årsskriftet Frå Fjon til Fusa.

Han var dessutan ein pådrivar i arbeidet med Strilesoga og greidde å losa dette store tiltaket i hamn, slik at det bar seg økonomisk.

I Norsk Bokreidingslag, forlaget til vestmennene, spela Flesland ei hovudrolle som rekneskapsførar og dugnadsgeneral i meir enn ein mannsalder.

For Vestmannalaget hadde han i fleire tiår ei sentral oppgåva som rekneskapsførar for Fritz Monrad Walles fond.

Og i meir enn 20 år var han dessutan forretningsførar og skrivar for Halldor O. Opedals fond for norsk målreising og måldyrking og ein av hovudarkitektane bak ei strategisk omplassering av fondsmidlane sist på 80-talet som gjorde at eiga vart meir enn dobla for dette viktige nynorsktiltaket.

I sitt yrkesliv hev Leiv Flesland vore bonde (ein pioner i økologisk landbruk), anleggsarbeidar (mellom anna var han med på å byggja flyplassen som ligg eit godt steinkast frå det som var heimebøen hans) og sjølvstendig næringsdrivande innan rekneskap.

Flesland hadde eit pågangsmot og ei arbeidskraft utanom det vanlege. Du såg han korkje motlaus eller rådlaus.

Og sjølv om han hadde solide røter i lokalmiljøet, var han ogso internasjonalist og tok imot utvekslingsstudentar, folkehøgskuleelevar og reisefylgje frå framande land.

Som takk for heilhuga innsats for Vestmannalaget og vestnorsk kultur- og organisasjonsliv vart han heiderslagsmann i Vestmannalaget i 2006.

Me som sit att opplever eit stort sakn og eit personleg tap, og me vil minnast Leiv Flesland i djup takksemd for gjævt arbeid og for den venskap og velvilje han synte oss alle.

For styret i Vestmannalaget

Ingvar Pilskog og Jon Askeland