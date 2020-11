Øker sosialhjelpssatsene med engangsutbetaling i desember.

Byrådet får støtte til økonomisk rapport fra SV og Sp.

Sosialbyråd Lubna Jaffery (Ap) vil likevel bruke mer penger på sosialhjelp. Foto: Bård Bøe

Som BT skrev forrige uke, klarte ikke byrådet å bruke opp alle pengene som var satt av til å øke sosialhjelpssatsene i Bergen for i år.

Dette var den store seieren til SV i fjorårets budsjettforhandlinger: 40 millioner kroner ble satt av til å øke satsene.

Byrådet fryktet en økning i sosialhjelpen ville føre til at antallet mottakere ville øke drastisk. Men da de la frem en ny, økonomisk rapport viste det seg at antallet mottakere faktisk var gått ned.

I den såkalte tertialrapporten lå det derfor an til at bare 20 av de 40 millionene ble brukt.

Byrådet snudde

Byrådet er i mindretall i bystyret og trenger støtte fra andre partier for å få flertall for sakene sine. I en pressemelding onsdag formiddag gjør byrådspartiene det klart at de er enige med SV og Sp om den såkalte tertialrapporten.

Støtten fra SV innebærer at det blir en engangsutbetaling på 1250 kroner til hver sosialhjelpsmottaker i desember. Hvert barn i familien vil tilsi en engangsutbetaling på rundt 500 kroner.

– Vi vet at julen er tøff for mange, og i år kanskje tøffere enn på lenge. Derfor mener vi i Ap at det er rett at de av oss som har minst å rutte med, får en ekstra utbetaling til jul, sier Aps gruppeleder Rune Bakervik i en pressemelding.

– Det er fint når et flertall av partiene i bystyret kan samles om en ekstra utbetaling til jul til de som trenger det mest, sier Senterpartiets gruppeleder Anne Brit Reigstad.

Med dette bruker man rundt halvparten av de pengene som sto igjen på bok. Resten settes av til en såkalt «usikkerhetsbuffer», i tilfelle beregningene til kommunen skulle vise seg å være feil og antallet sosialhjelpsmottakere øker den siste tredjedelen av året.

Byrådet og Roger Valhammer (Ap) klarte ikke bruke alle pengene som var satt av til å øke sosialsatsene. Mikkel Grüner og SV har klart å snu litt av pengebruken. Foto: Bård Bøe

SV fornøyde med endringen

Da BT skrev om saken forrige uke, sa SVs Mikkel Grüner at byrådet hadde satt Bergens historiske fattigdomsløft på vent.

– Hver eneste krone av de 40 millionene som ble satt av for 2020 skal selvfølgelig gå til Bergens fattigste. Det kan jeg garantere, sa han.

Onsdag sier Grüner det er gledelig at det er færre som trenger sosialhjelp, men minner om at byrådet og SV er enige i at man gradvis skal øke satsene for mottakerne av sosialhjelp i årene som kommer. Han sier en videre økning er viktig også i forhandlingene de nå er i gang med for neste års bybudsjett.

– Hva gjør det med samarbeidsklimaet at de ikke brukte alle pengene dere ble enige om å bruke i fjor?

– Vi er fornøyde med å bli enige om å øke bruken i forbindelse med tertialrapporten.

– Hva skjer hvis de ikke bruker pengene neste år heller?

– Det er litt for mange forbehold i det til at jeg kan gi et klart svar.