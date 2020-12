Dette skal tre kulturprofiler se, høre og lese i julen

Blir det litt mye familiekos i julen? Da kan du heller kose deg med dette.

Maverick Sabres sin låt «Come Fly Away» er en av Kygos aller mest spilte låt i 2020. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Selv om det er jul og tid for samvær med folk man er glad i, gjør smittesituasjonen at man ikke nødvendigvis kan besøke familie og venner like mye som vanlig.

Da kommer tips om tv-serier, filmer, podkaster og bøker godt med.

Her er de utvalgte godbitene til et utvalg vestlandske kulturprofiler:

Kyrre Gørvell-Dahll (Kygo)

Kygo ser blant annet Harry Potter-filmene på nytt. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Kyrre Gørvell-Dahll er ikke den som kaster seg over de nyeste TV-seriene. Til det har han vært for mye på reisefot de siste fem-seks årene.

– Alle kameratene hadde sett «Game of Thrones» lenge før jeg fikk tid. Jeg er som regel to år etter. Det har blitt mye at jeg har sett filmer opp igjen, som «Harry Potter», «Ringenes Herre»-seien og «The Avengers»-filmene, sier Kygo.

Han har fått mer tid til dypdykk etter at koronapandemien inntraff.

– Jeg så nettopp HBO-serien«The Loudest Voice» med Russell Crowe som Fox-sjef Roger Ailes. Den var bra. Det samme var dokumentarserien «The Devil Next Door» på Netflix, om en fyr bosatt i USA som ble beskyldt for å være vakt i en konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig med tilnavnet «Ivan den grusomme», sier Kygo.

Han har også en spesifikk låt som har preget koronaåret 2020, Maverick Sabres «Come Fly Away».

– Den er fra 2015, men når jeg så gjennom spillelisten min var det absolutt den låter jeg har spilt mest i 2020.

Aurora Aksnes

Aurora Aksnes har flere fantasytips til romjulen. Foto: Lise Åserud / NTB

– Dette er til alle nerdene der ute, de som liker fantasybøker, dystopier og liknende – vi lever jo i en dystopi nå. Men jeg vil anbefale «The Power» av Naomi Alderman.

– Hva handler den om?

– Det er en veldig fin bok som blant annet handler om at kvinner får en helt annen styrke, og hva det gjør mellom styrkeforholdet og makten mellom menn og kvinner.

– Og så må dere lese «The Mistborn» av Brandon Saunderson, som er en serie på seks bøker. De er helt fantastiske, nesten like gode som Harry Potter-bøkene.

– Du har sikkert mer enda mer fantasy på lager?

– Jada, folk må også lese «The Name of The Wind» av Patrick Rothfuss. Det er en av de beste fantasybøkene jeg har lest i mitt liv. Alle som har lest den sier det er den beste fantasyboken de her lest.

Herborg Kråkevik

Herborg Kråkevik har en sterk anbefaling om en filmklassiker. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg kommer med en filmanbefaling, jeg. For dette en film jeg ser hvis jeg føler at jeg trenger noe så høytidelig som nåde. «Babettes Gjestebud». Vi snakker her om den danske Oscar-vinnende filmatiseringen fra 1987, regissert av Gabriel Axel.

– Hvis ikke du har tid til å se hele filmen, kan du gå inn på Youtube og se General Løvenhielms store tale. Men se hele filmen, for den holder seg virkelig. Den er så fin.

– Filmen er selvsagt basert på Karen Blixens bok med samme navn, og skulle egentlig spilles inn i Norge. Men det ble den ikke, dessverre. Men filmen er likevel en sterk anbefaling, og den passer fint i julen!