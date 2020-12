Hun vandret tillitsfull, fargerik, skapende og syngende gjennom livet

Kari Gina Hodneland døde brått. Hun ble 63 år gammel.

Foto: privat

Vår alles kjære Kari Gina Hodneland døde brått 8. november.

Vi, dine sangersøstre og brødre står igjen i dyp sorg, sammen med din kjære familie, dine venner og kollegaer.

At du skulle bli så syk - At du måtte slippe livet - er for oss alle uforståelig - Og det gikk så fort, så forferdelig fort.

Så sent som torsdag 15. oktober var Kari Gina med på korøvelsen vår i Korskirken og hun gledet seg til alt det vakre vi skulle synge sammen nå fremover. Ja, hun gledet seg alltid når hun kunne få synge.

Hun vandret tillitsfull, fargerik, skapende og syngende gjennom verden i sitt liv. Gjennom glød, studier og indre trang utviklet hun sin stemme, slik at den klang vakrere og vakrere.

Kari Gina har sunget i Kammerkoret Maria Vocalis helt fra 1980-tallet, den gang koret het Mariakirkens Kantori.

Sammen med oss i Maria Vocalis har hun sunget i vår fødeby, i distriktet og på turneer i mange europeiske land. Spesielt minnerik er vår tur til Polen 2011, der vi sang ved fangeleiren i Auschwitz og i Mariakirken i Krakow.

I 2016 reiste vi til Palestrina i Italia. Vi sang i gater og streder, og ved den store kirkemusikers hus og avsluttet i Roma med sang i Vatikanets søyleganger.

Et av våre siste spesielle prosjekt var: «De små hellige rom i Hordaland». Da sang vi i den lille, betagende kirke på Hodneland, der Kari Gina sin gode slekt kommer fra.

Vår kjære Kari Gina sa aldri nei. Hun brukte mye tid, ofte i sene kveldstimer på Lærerskolen på Lægdene og skrev søknader om støtte til prosjekter og konserter.

Gjennom Kari Gina sine mange kontakter ble "kirkekoret" Maria Vocalis i flere år involvert i Bergen Byspill sine prosjekt. Samarbeidet resulterte bl a i den fantastiske historiske forestillingen «Tusen År er som i går" spilt på Alrekstad i 2005 og 2007.

I 2005, da Bergens Mekaniske Verksted hadde 150 års jubileum, falt det helt naturlig for Kari Gina, som det lekende menneske hun var, å iføre seg vernehjelm og arbeidstøy og å fremføre ny-innstuderte arbeider-kamp-sanger.

Sangene ble fremført like hengivent som Mariahymner og Handels «Messias»!

Fra høsten 2004 har Korskirken vært korets arena. Her har vi et fint samarbeid med Kirkens bymisjon. Sammen med deg, kjære Kari Gina har vi i 15 år arrangert nyttårsaftenmatiné.

Også i år så du frem til at vi skulle ha vår matiné i dette vårt 25. Jubileums-år. Da skulle du, sammen med oss, synge Monteverdi sitt Magnificat, som du elsket så høyt.

Vi lyser fred over ditt elskelige og klingende minne, kjære Kari Gina. Du er uerstattelig!

Dine venner i Maria Vocalis v/Marit Beate Karaskiewicz, Marit Moland, Laurent Bertino og Jan Petter Holst.