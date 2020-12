Sandviken endrer rutinene etter dobbeltdrapet på Sotra

Pårørende skal involveres mer før tvangsinnleggelser, lover Psykiatrisk klinikk etter kritikk fra Helsetilsynet.

– Denne tilsynssaken har lært oss at vi må stille pårørende de rette spørsmålene, sier klinikkdirektør Brede Aasen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

I november kom den endelige rapporten fra Statens helsetilsyn etter dobbeltdrapet på Sotra. Helse Bergen hadde brutt loven, fastslo Helsetilsynet.

– Ikke forsvarlig helsehjelp

Først litt bakgrunn: En nå 42 år gammel mann ble i høst dømt til tvungent psykisk helsevern etter drapet på foreldrene sine i fjor sommer.

42-åringen hadde vært innlagt på Psykiatrisk klinikk (Sandviken) med diagnosen paranoid schizofreni og skrev seg ut tre dager før drapene.

Legene mente vilkårene for tvangsinnleggelse var til stede, men 42-åringen klaget tvangsvedtaket inn for kontrollkommisjonen, som opphevet det.

Helsetilsynet gjennomførte et tilsyn ved klinikken og konkluderte med at 42-åringen ikke fikk forsvarlig helsehjelp. Det får heller ikke andre psykosepasienter med behov for tvungen psykisk helsehjelp.

Tilsynet konkluderer også med at Helse Bergen ikke oppfylte sine plikter overfor pasientens pårørende.

Vil endre rutiner

Helse Bergen har nå laget en plan med syv punkt der de vil endre rutinene for å hindre at liknende skjer igjen.

Ett punkt handler om samarbeidet med pårørende.

Loven sier at når noen skal legges inn med tvang, har pårørende rett til å uttale seg før vedtaket fattes.

– Vi har også tidligere kontaktet pårørende, men hatt mest fokus på å informere om retten til å klage. Denne tilsynssaken har lært oss at vi også må stille pårørende de rette spørsmålene, sier klinikkdirektør Brede Aasen.

Klinikken har derfor laget et sett med spørsmål som skal brukes når sykehuset ringer til ektefelle, foreldre eller andre pårørende. For eksempel: Opplever de at pasienten er til fare for seg selv eller andre? Har pasienten forandret seg i det siste og tar vedkommende medisinene sine?

Svarene skal føres inn i pasientens journal. Når vedtaket er fattet, skal pårørende igjen kontaktes.

Fakta Dette sier loven

Paragraf 3–9 i psykisk helsevernloven handler om rett til å uttale seg om tvangsvedtak:

«Før vedtak fattes etter dette kapittel, skal den person saken direkte gjelder, gis anledning til å uttale seg. Retten til å uttale seg gjelder blant annet spørsmålet om etablering av tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern, samt hvilken institusjon som skal ha ansvaret for det tvungne vernet. Også vedkommendes nærmeste pårørende og offentlig myndighet som er direkte engasjert i saken, har rett til å uttale seg.

Opplysningene etter første ledd skal nedtegnes og ligge til grunn for vedtaket. Det skal legges særlig vekt på uttalelser om tidligere erfaring med bruk av tvang.» Les mer

Den nye rutinen skal ikke bare sørge for at sykehuset oppfyller kravet i loven, og at den som fatter tvangsvedtak har fått saken godt opplyst. De nye rutinene kan også bedre forholdet til pårørende, tror Aasen.

– En tvangsinnleggelse kan oppleves dramatisk. Når vi tar kontakt på denne måten, tror vi det kan være en god start på samarbeidet, sier han.

– Et stort fremskritt

– Dette er et stort fremskritt, sier Carl Fredrik Aas, som er nestleder i Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse (LPP).

LPP har sendt brev til helseminister Bent Høie og bedt ham minne sykehus på at pårørende har rett til å uttale seg før tvangsvedtak.

– Vi kjenner til flere saker der det ikke er gjort. Det Helse Bergen nå gjør er et skritt i riktig retning, sier Aas.

LPP er også opptatt av at pårørende blir involvert under tvangsbehandlingen.

– Det vi vet kan være til nytte for behandlerne. Og det er tross alt vi som får pasienten hjem etterpå, sier Aas.

Gransker 20 journaler

Etter kritikken fra Helsetilsynet, er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på behandlingen av psykotiske pasienter. Arbeidet ledes av viseadministrerende direktør Randi-Luise Møgster.



Randi-Luise Møgster skal undersøke behandlingen av 20 tilfeldige utvalgte psykosepasienter. Foto: Katrine Sunde, Helse Bergen

Helsetilsynet sier det gikk for lang tid fra 42-åringen ble overført fra akuttmottaket til spesialavdelingen for psykotiske pasienter.

Tilsynet mener dessuten at samarbeidet mellom avdelingene kan bli bedre.

Evalueringsteamet skal intervjue ledere og medarbeidere i begge avdelinger. Dessuten vil teamet gjennomgå journalene til 20 tilfeldig utvalgte pasienter som har vært innlagt med samme lidelser som 42-åringen.

Gruppen vil se på hvorfor og med hvilket lovgrunnlag de 20 ble innlagt, hvor lang tid det tok før de fikk behandling, hvor lenge behandlingen varte og intern kommunikasjon underveis.

Teamet har kort tid på seg, for allerede 11. januar skal deres konklusjoner presenteres for klinikkledelsen.