Væpnet aksjon etter «alvorlig hendelse» i Sveio

Én person tas hånd om av helsevesenet etter politiaksjon.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Væpnet politi John Kristian Espeland og ambulansepersonell på stedet. Foto: Jostein Viestad

Ved 10.30-tiden torsdag fikk politiet melding om en «alvorlig hendelse» i Gullvegen i Sveio.

BT har gjentatte ganger spurt politiet hva denne meldingen gikk ut på, uten å få svar.

Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Jøran Solheim, sier imidlertid at det var grunn til å være bekymret for liv og helse på bakgrunn av denne meldingen.

Store, bevæpnede politiressurser rykket ut, og politiet ba folk om å holde seg unna området.

Avslutter på stedet

Like etter klokken 14 var politiet i ferd med å avslutte på stedet, etter å ha søkt i området etter personer.

Én person blir tatt hånd om av helsepersonell.

– Personen som varslet politiet blir tatt vare på av politi og helse, sier operasjonsleder Solheim.

Ingen skadet

I en pressemelding i 12.30-tiden opplyste politiet at de hadde kontroll på to personer, og søkte etter tre andre.

BT snakket med en person i området som sa han så ti-tolv politibiler og sykebiler i området.

Ifølge Solheim er ingen pågrepet eller skadet som følge av hendelsen.

– Vi jobber med å finne ut hva dette er for noe, sa operasjonslederen til BT klokken 12.45.

Har sperret veien

Politiet sperret veien fra begge sider inn til det aktuelle området i Gullvegen.

Klokken 12.05 meldte de at de ikke vurderte at det var fare for utenforstående.

De tre personene politiet søkte etter, skal ha befunnet seg i det området politiet var i.

– Vi jobber nå med å få kontroll på disse personene, samt et bedre situasjonsbilde, sa Solheim ifølge pressemeldingen.

Tips BT på 2211