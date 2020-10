Melding om «alvorlig hendelse» i Sveio

Politiet ber folk holde seg unna, men melder at det ikke er fare for utenforstående.

Politiet har fått melding om en «alvorlig hendelse» i Gullvegen i Sveio.

Det ønskes ikke publikum inn i området, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter klokken 11.41.

BT har vært i kontakt med operasjonssentralen, som sier de foreløpig ikke kan uttale seg om saken. I stedet varsler de en pressemelding før klokken 13.

Klokken 12.05 skriver politiet at de er på stedet, og ikke vurderer at det er fare for utenforstående, slik situasjonen er nå.

– Væpnet politi

BT har snakket med en person i området som forteller om en stor utrykning.

– Jeg så til sammen ti-tolv politibiler og sykebiler, sier han.

Politiet har sperret veien ved avkjøringen til Vågedalen og er bevæpnet, ifølge vitnet.

Kontroll på to personer – leter etter tre

I en pressemelding i 12.30-tiden skriver politiet at de har kontroll på to personer.

I tillegg leter de etter tre andre. De skal befinne seg innenfor området som politiet nå er på.

– Vi har kontroll på to personer, men situasjonen er fortsatt uavklart. Det er viktig å understreke at utenforstående ikke er i fare som følge av hendelsen, men at de oppfordres til å holde seg unna området inntil videre, opplyser operasjonsleder Jøran Solheim i Sør-Vest politidistrikt i pressemeldingen.

