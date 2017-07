– Det har regnet, lynt og tordnet siden 03 i natt, sier Bente Boge i Utvik. Vannmassene har ødelagt bro og garasje – flere boliger står i fare.

Kraftig uvær og enorme nedbørsmengder natt til mandag har ført til store ødeleggelser og stengte veier i Nordfjord.

– Hovedsakelig er det tre områder som er rammet av store vannmasser og uvær. Det er Sandane og Breim i Gloppen kommune, og Utvik i Stryn kommune, sier operasjonsleder Kai-Henning Myklebust i Vest politidistrikt.

E39 er stengt mellom Breimsfjell og Byrkjelo. Fylkesvei 60 er stengt mellom Utvik og Utvikfjellet.

Vegvesenet anbefaler omkjøring via fylkesvei 615 for mindre kjøretøy og via fylkesvei 614 for store kjøretøy.

Bente Boge

Garasje tatt av vannet

Utvik sentrum er i 10-tiden mandag helt isolert, og nødetatene advarer folk om å oppholde seg i området. Storeelva i Utvik har gått over sine bredder og flere hus langs fjorden har kjellerne fulle av vann.

– Hele Utvik sentrum og omegn er i unntakstilstand nå, sier Myklebust.

Innbyggerne er uten strøm mandag formiddag. Flere hus er evakuert, og beboerne innlosjert på Innvik fjordhotell.

– Situasjonen er fortsatt uoversiktlig. Nødetatene, Røde Kors, Sivilforsvaret og kommunalt beredskap jobber på spreng for å drenere og sikre området. Faren er at vannet demmer seg opp, og skaper nye elver, sier operasjonslederen.

Et naust og en garasje er tatt av Brulandselva i Utvik som har gått over sine bredder. I tillegg er broen på fylkesvei 60 ødelagt av vannmassene.

– Det kan ta lang til å reparere veiene, sier operasjonslederen.

Mathias Fischer

– Fosser inn i naust og hytter

Bente Boge er på hyttetur med familien i Utvik, om lag 100 meter fra sentrum. Hun forteller at små bekker som renner like ved hytten er blitt til store elver.

– Vannet fosser inn i naust og hytter, og har tatt med seg en mengde jord og annet rusk, sier Boge.

Det regner, lyner og tordner fortsatt i Utvik da BT snakker med henne i 10-tiden mandag.

– Jeg er på tur med mannen min, barn og barnebarn. Vi blir sittende i hytten inntil vi får beskjed om at det er trygt å oppholde oss ute, sier Boge.

– Jeg snakket med en nabo som sier det er helt tørt i Innvik, så vi har hatt et lokalt uvær. Jeg håper virkelig at vannmassene tar slutt snart.

Ifølge meteorologen ser det ut til at regnet ikke vil minke før til kvelden.

Hus ble isolert av vannmassene

Det kraftige uværet førte også til at en enebolig ved Kvila på Breim ble isolert mandag morgen, etter at nok en elv gikk over sine bredder.

Luftambulanse og Sea King ble, ifølge politiet, tilkalt for å assistere da to personer måtte berges. Hjelp fra luften returnerte da redningsmannskaper på bakken fikk kontroll.

Ved 06.30 tiden mandag morgen ble to personer reddet ut av boligen av brannvesenet.