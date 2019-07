– Når vi har en klimakrise, må vi handle deretter, sier aktivist Arild Halvorsen.

Halvorsen og nærmere femti andre aktivister deltar i en klimaaksjon på Bryggen torsdag formiddag.

De er medlemmer av organisasjonen Extinction Rebellion Bergen (XR Bergen), som er en del av den internasjonale klimakampanjen Extinction Rebellion.

– Dette er en snill markering. Vi skal ikke skape store forsinkelser i trafikken, sier Halvorsen.

Utålmodig

På aksjonens Facebook-arrangement skriver XR Bergen at de aksjonerer for å be politikerne i Bergen sette i gang tiltak for å få ned CO₂-utslipp.

Aktivister går frem og tilbake over to fotgjengerfelt på Bryggen. Med bannere og flagg markerer de sin utålmodighet i klimakampen. De deler også ut løpesedler til bilister som kjører forbi. «Beklager forstyrrelsen, men vi trenger klimahandling nå», skriver de.

– Vi kommer til å ha flere markeringer i tiden som kommer, tilføyer han.

Internasjonalt engasjement

XR Bergen har tidligere hatt flere aksjoner i Bergen, blant annet mot utslipp fra cruiseskip.

– Et av våre mål er å danne innbyggerråd der politikere og vanlige folk sammen kan finne gode løsninger på klimakrisen. Det er viktig at befolkningen blir trukket med i arbeidet, sier Arild Halvorsen.

– Bystyret i Bergen fortjener honnør for å ha erklært klimakrise, sier han.

Organisasjonens mål er, ifølge dem selv, at myndighetene skal ta på alvor det FNs klimapanel for lengst har slått fast. Klimakampanjen har aktive grupperinger i over 50 land.

Organisasjonen ble først kjent i Norge på grunn av et brev fra 25 norske akademikere, forfattere og kunstnere.