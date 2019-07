– Landet vårt er mer enn bare fotball. Kapteinen til det brasilianske skipet «Cisne Branco» er opptatt av kulturmøter.

Det spilles sambamusikk når båten legges til kai. Mannskapet er forberedt på regn, så alle har på seg gule regnjakker.

Folk står og betrakter den store skuten som har kommet helt fra Brasil.

De første båtene som er med på Tall Ships’ Races kom til Bergen fredag.

Nima Taheri

Nima Taheri

Seiltur på over 6 måneder

Skipet «Cisne Branco» tilhører den brasilianske marinen. Det sto ferdig i 2000. Da var det 500 år siden Brasil ble oppdaget. Skipet var en del av jubileumsfeiringen. Løytnant Deivid forteller oss at den er bygget så tradisjonelt som mulig.

– Her må alle jobbe sammen for å sette seil, forteller han.

Det er tydelig at ting gjøres på den tradisjonelle måten, for høyt oppe i masten ser man klatrende mannskap som ordner med tau.

Løytnant Deivid forteller at «Cisne Branco» kommer fra Fredrikstad nå, men at de har vært ute og seilt siden 24. mars.

12. oktober er det tilbake i Brasil.

Skipet har et mannskap på 67 personer. Alle er en del av den brasilianske marinen. Til spørsmålet om hvordan det er å bo sammen på en båt over så lang tid, svarer han:

– Vi blir som en familie.

Nima Taheri

Stolt av å være her

Båtens kaptein Adriano Marcelino Batista forteller at mannskapet er veldig stolt og begeistret over å være her.

– Selv om det er veldig kaldt her, er folk veldig varme, sier Batista.

Videre forteller han at skipet først og fremst er på tur for å formidle brasiliansk kultur og vise frem marinens arbeid.

– Brasil er mye mer enn bare fotball, sier han med et smil om munnen.

Videre understreker han at de veldig gjerne vil invitere folk til å komme og besøke båten.

– Vi har som mål å få mer besøk enn de andre båtene, sier han og ler.

Nima Taheri

Gleder seg

Det er ikke bare mannskapet om bord i båtene som gleder seg over Tall Ships’ Races.

Elias Hjersedal, som snart fyller ti år, ser frem til å se flere skip utover helgen.

– Båtene er veldig kule, forteller han.

– Hva er det som gjør dem så kule?

– Jeg vet ikke helt. Kanskje det at de flyter ute på vannet.

Arild Berge jobber frivillig for stiftelsen Motivasjon og Mestring. Han gleder seg også over det som skjer i byen de kommende dagene. Selv skal han være skipper på en av verdens eldste daycruisere, MY «Faun».

– Tall Ships’ Races er et fantastisk arrangement. Det er veldig bra at kommunen tar imot dette. Det er også flott at det er gratis.

Nima Taheri

Nima Taheri

Nima Taheri

Ikke redd for været

Margot Carlsen er en av dem som ser Cisne Branco legge til kai. Hun gleder seg til å se alle de fine båtene i helgen.

Til spørsmålet om hun er redd for dårlig vær, er hun klar på at det ikke kommer til å bli noe problem.

– Nei, vi er bergensere. Vi kan kle oss. Det blir nok folkefest uansett. Bergen er kulturby nummer én i verden.