Mann i 50-årene tiltalt for flere overgrep og voldtekter

Statsadvokaten mener å kunne bevise at mannen har utsatt fem jenter og kvinner for overgrep. Den første voldtekten skal ha skjedd for 16 år siden.

En mann i 50-årene er av Statsadvokatene i Hordaland, Sogn og Fjordane tiltalt for en rekke seksuallovbrudd.