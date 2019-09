Regjeringa vil ha enda fleire utgreiingar om U-864. – Eg har ganske ofte fått høyre at eg er udugeleg, seier prosjektleiaren i Kystverket, som nå gir seg.

Skal kvikksølvet frå U-864 hentast opp frå sjøbotnen utanfor Fedje? Eller skal det få ligge der det er?

Det var spørsmålet då Hans Petter Mortensholm vart utpeikt som prosjektleiar for ubåtsaka i Kystverket i 2008.

Spørsmålet er nøyaktig det same elleve år seinare, i 2019.

Eksplosjonsfare

Nå skal Kystverket i gang med nok eit arbeid for å vurdere hevingsalternativ og risiko.

Samferdselsdepartementet ber dei i eit brev om å greie ut fleire sider ved saka:

Kor stor er faren for at ammunisjonen i vraket kan eksplodere dersom det blir dekt til med stein og grus?

Kva kan bli konsekvensen dersom eit jordskjelv rammar utanfor Fedje?

Kor stor er risikoen for forureining dersom vrakdelane blir heva med den nyaste teknologien?

Har det kome ny teknikk for å hente opp massar (mudring) som kan redusere risikoen ved heving?

– Er udugeleg

Svarfristen er 1. november. Men denne gongen blir det ikkje prosjektleiar Mortensholm som gir svara. Han har bedt om – og fått – andre arbeidsoppgåver i Kystverket.

– Eg har ganske ofte fått høyre at eg er udugeleg, og innimellom har det vore nokså harde bod. Men vi har prøvd å gjere ein god fagleg jobb, seier Mortensholm.

Nå meiner han det er best om andre tek arbeidet med ubåten vidare.

– Elleve år er lang tid. Det kan vere greitt å få inn nye krefter. Eg gir meg nå, seier Mortensholm, som alt er i gang med andre oppgåver i Kystverket.

Skulle setje punktum i fjor

Det er på ingen måte første gong at Kystverket har fått spørsmål om alternativ og risikovurderingar.

I fjor haust ville regjeringa setja punktum.

Kystverkets fagfolk har i mange år meint det tryggaste og beste ville vere tildekking, og nå ville Solberg-regjeringa og følgje rådet: Kvikksølvet skulle ligge der det ligg, med ei enorm fylling av stein og grus over.

Dei første pengane til arbeidet skulle løyvast over statsbudsjettet for 2019.

Men fleirtalet i Stortinget ville det annleis: Dei påla regjeringa først å vurdere om ny informasjon eller teknologi likevel kunne gjere heving aktuelt.

Fann feil og manglar

Konsulentselskapet Rambøll fekk jobben med å undersøkje kva som kan la seg gjere.

Rambøll gav ingen klare råd om kvikksølvet bør hevast eller ikkje. Men dei peikte i vår på fleire sider ved saka som bør vurderast nærare.

Dette inkluderte både faren for jordskjelv og nye forslag om hevingsmetodar, blant anna frå bergensselskapet Unitech.

Rambøll-rapporten lista også opp fleire manglar og feil i arbeidet som har vore gjort tidlegare, blant anna knytt til risikoanalysane.

Fakta: U-864 Tysk ubåt, torpedert av den britiske ubåten HMS «Venturer» 9. februar 1945.

Alle dei 73 om bord omkom.

U-864 var på veg frå Tyskland via Noreg til Japan med teknisk personell og krigsmateriell, blant anna cirka 67 tonn flytande kvikksølv, lagra på stålflasker.

Vraket av U-864 vart funne 2003.

– Må støvsuge alle krokar

Ove Trellevik (H), leiar for hordalandsbenken på Stortinget, meiner ubåten med dette er eitt steg nærare å bli heva. Han er spent på utfallet av dei komande utgreiingane.

– Slik eg les brevet, er departementet overtydd om at vi treng meir kunnskap og at heving ikkje er utelukka. Eg opplever at både departementet og Kystverket sine konklusjonar kviler på eksterne rapportar. Men alt er ikkje vurdert. Eg håpar verkeleg at det nå skal støvsugast i alle krokar for å skaffe kunnskap som kan gje det rette grunnlaget for å ta rette avgjerder.

– Dersom Kystverket igjen konkluderer med tildekking, vil du akseptere den avgjerda?

– Ja, dersom vi får svar på alle spørsmåla. Når dei greidde å heve atomubåten Kursk, kvifor skal det ikkje då gå an å heve ubåten på Fedje?

– Har køyrt seg fast

Aksjonsgruppa, som i mange år har kjempa for heving, er glad for det siste brevet frå departementet.

– Vi må tru dei på at dei faktisk ønskjer å sjå på denne saka med eit nytt blikk. Kystverket har køyrt seg heilt fast i konklusjonen om tildekking. Dei har hatt den same haldninga sidan 2006, seier Anne Brit Reigstad i aksjonsgruppa.

I Kystverket er dei i full gang med å innhente svara som departementet har bedt om.

– Når det gjeld jordskjelvfaren, er vi i kontakt med seismologane i forskingsinstituttet Norsar, for at dei skal gå igjennom arbeidet som er gjort tidlegare. Det seier prosjektleiar Hans Petter Mortensholm i Kystverket.

Når det gjeld faren for at ammunisjon skal gå av, skal det som finst av internasjonal forsking på bordet.

– Nokså harde bod

Han har fått kjenne på det sterke engasjementet i saka.

Blant anna melde Norges Miljøvernforbund Kystverket til Økokrim i fjor, fordi dei meinte det ville vere ulovleg å lagre kvikksølvet på sjøbotnen. Saka enda med å bli avvist av Økokrim.

Mortensholm har forståing for at mange har meiningar om ubåten, men meiner samtidig at ikkje alle har tatt inn over seg kva oppdraget for Kystverket har vore:

– Vår oppgåve har vore å vurdere kva som er teknisk mogeleg, og korleis risikoen er for dei ulike alternativa, både på kort og lang sikt, seier prosjektleiaren.

Han påpeiker at Kystverket aldri har sagt at det er uaktuelt å heve U-864.

– Det vi har sagt, er at miljørisikoen er større ved heving enn ved tildekking, seier Mortensholm.