Vill budkamp om bolig med krypt: Solgt for 2,35 millioner over takst

Prishoppet skyldes verken lokkepris eller høy temperatur i markedet, mener megleren. – Det er vanskelig å verdsette eiendommer som skiller seg veldig ut.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

MODERNE: Det moderne bygget ble ferdigstilt i 2006. I dag ble det solgt langt over takst. Eirik Brekke

– Det er lov å være ærlig som megler og si at her har vi undervurdert betalingsviljen til dette kjøpersegmentet, sier eiendomsmegler Marius Hagen i Eiendomsmegler Vest.

Fredag ettermiddag ble Nikolaikirkeallmenningen 1G solgt hele 2,35 millioner kroner over prisantydning i et ellers kjølig marked. Salgsprisen landet på 9,5 millioner kroner.

Hagen sier at boligprisen verken skyldes lokkepris eller høy temperatur i boligmarkedet. Årsaken er at det er vanskelig å verdsette eiendommer som skiller seg veldig ut fra mengden.

– Det var mange profesjonelle aktører som falt av dansen allerede da det var kommet bud på 7,5 millioner, og som mente prisen var over det som var forsvarlig, sier megleren.

Bød opp prisen med én million

Ofte brukes liknende bygg som referanse for pris, men denne gangen ble det vanskelig: Bygget har blant annet sin egen krypt fra cirka 1722.

– Det er en sjelden vare, sier megleren.

Til slutt var det to budgivere som dro prisen opp den siste millionen.

– Det er et stilig bygg som gir deg følelsen av at «dette vil jeg bare ha». Det ble en kamp blant folk med forkjærlighet for bygget og området. De kjente på magefølelsen at dette skulle de ha. Vi har truffet godt på det segmentet vi var ute etter, sier megleren.

Den nye eieren har ifølge Hagen en del eiendommer i bergensområdet.

MANGE INTERESSENTER: Eiendomsmegler Marius Hagen var i kontakt med totalt 49 interessenter. – Jeg har sittet i telefonen i flere timer om dagen og besvart henvendelser, sier han. Eirik Brekke

Krypten ble visningsmagnet

Det første folk gjorde da de besøkte eiendommen, var å stikke hodet inn i krypten, forteller megleren.

– Krypten gjør eiendommen unik. Samtidig er dette et nyere bygg i en populær gate, sier han.

Hvis man kun tar utgangspunkt i leieinntektene på bygget, burde prisen ligge under syv millioner kroner, ifølge megleren.

Han sier markedet her har vært personer og selskaper med god kapital som har hatt et ønske om å plassere penger i denne eiendommen.

– Men det er ikke bare de som driver med utleie som har vært potensielle kjøpere. Her har markedet vært mer til stede enn vi har trodd, sier Hagen.

49 interessenter

Han omtaler salget som «overveldende». Interessen har vært enorm, og Hagen har totalt vært i kontakt med 49 interessenter.

– Jeg har sittet i telefonen i flere timer om dagen og besvart henvendelser, forteller han.