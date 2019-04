OVERVELDENDE: Foreldrene til 13-åringen ønsker at pengene som samles inn skal bidra til at flere unge kan lære om data og programmering. FOTO: Eirik Brekke

Kronerulling for gutten som avdekket sikkerhetshull hos Bergen kommune

– Vi er utrolig takknemlig for all støtten, men vil helst ikke ta imot pengene, sier guttens far.