Værmeldingen for sankthansaften ser ikke så aller verst ut.

Førstkommende søndag markeres årets lyseste dag, med bål her og der, blant annet på Laksevåg der tønnebålet tennes.

– Det er håp om opphold om kvelden søndag, sier Steinar Skare, vakthavende meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet.

Bob, bob fredag

Fredag spiller Bob Dylan med band på Koengen.

Da er ikke meldingene like lystige. Skare forteller at det ser ut til at det blir «en god del nedbør», med byger, både fredag og lørdag.

Tommy Moe er leder for sankthans-komiteen på Laksevåg, der tønnebålet tennes. Han håper på bedre vær enn tidligere.

– Vi har vårt arbeid under kontroll. Så håper vi på godt vær og mye folk, sier Moe.

Siden 1903

Han og de andre bålentusiastene hyret inn Vestlandsfanden til å underholde sankthansaften.

Siden 1700-tallet har det vært bål i Kirkebukten, ifølge Bergen byarkiv.

Hvem som innledet tradisjonen er uviss, men Laksevågs Bueskyttere, overtok bålbyggingen 1903, ifølge byarkivet.

For øvrig melder meteorologen at det over helgen er håp om bedre vær igjen.