Onsdag henta Osterøy-ordførar Jarle Skeidsvoll (KrF) provet på at Nordhordland er Noregs første biosfæreområde.

– Dette er ein dag for feiring. I morgon er det tid for hardt arbeid, sa Jarle Skeidsvoll då han under eit Unesco-møte i Paris fekk vite at statusen var sikra.

I takketalen snakka Osterøy-ordføraren om vatn og naturressursar. Han framheva òg samarbeidet med Universitetet i Bergen.

Modellområde

Det var Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) som tidlegare i år formelt sende søknaden til Unesco om å anerkjenna Region Nordhordland som Noreg sitt første biosfæreområde. Osterøy er ein del av området, skriv Bygdanytt.

Å bli eit biosfæreområde er ein status som FN-organet Unesco gir til kvalifiserte område som vil forplikta seg til å satsa på berekraftig utvikling.

Ørjan Deisz

Det følgjer ikkje pengar med ein slik status, men eit biosfæreområde blir eit slags modellområde for berekraftig utvikling. Det er i alt kring 700 biosfære-område i verda.

Skeidsvoll er leiar for styringsgruppa i biosfæreprosjektet. Før han tok toget til Paris sa han til Bygdanytt at søknaden på 300 sider var svært godt gjennomarbeida. Den hadde vore innom fleire departement før miljøvernministeren sende den.

Loneelva og laksefjord

På Osterøy er Loneelva peika ut som kjerneområde. I tillegg kjem fjordane rundt den nordlege delen av Osterøy som har status som nasjonal laksefjord.

Nordhordland biosfæreområde har fått ei eiga side på Facebook der ein kan følgje utviklinga av prosjektet.

Kommunane som inngår i Nordhordland biosfæreområde er Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy, Vaksdal og Øygarden. I tillegg er også deler av arealet til kommunane Vik, Høyanger og Voss tatt med.

Samla er det snakk om eit område på om lag 6.700 kvadratkilometer.