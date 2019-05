De to barna på tre og fire år var på tur med barnehagen da de ble igjen på bussen alene.

Barnehagebarna og barnehageansatte tok en buss fra Bystasjonen klokken 10.25 fredag formiddag og gikk av ved Fjøsangerkrysset.

– På Sjølinjen oppdaget en mann som satt foran meg de to barna. De satt helt fremme på et sete like bak bussjåføren. Mannen ringte med én gang for å forsøke å få fatt i barnehagen, sier en 30 år gammel kvinne som var passasjer på buss 67.

Politiet ble varslet om de gjenglemte barna klokken 10.35 fredag.

– Vi kontaktet umiddelbart Tide og fikk kontakt med sjåføren. En kvinne og en mann som var passasjerer i bussen hadde tatt hånd om barna, forteller operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt.

Kjørt tilbake i politibil

Kvinnen og mannen ventet sammen med barna ved Lagunen. En politipatrulje som befant seg i nærheten, kjørte bort og hentet den lille jenten og gutten.

– Patruljen kjørte barna tilbake til barnehagen og leverte dem der klokken 11, sier Rebnord.

– Slik kan skje

– Oppdaget barnehagepersonalet at barna var borte før passasjeren på bussen varslet om det?

– En av de ansatte oppdaget umiddelbart at de ikke hadde fått ut alle ungene da bussen kjørte av gårde, sier Rebnord.

Barnehagen har foreløpig ikke besvart BTs henvendelser.