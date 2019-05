Lørdag fremførte de den under minnekonserten etter Circle K-drapet.

Skal ta vare på dine to små barn, og alltid si hvor god bror du var.

Det rappet Mohamed Bassam Chataya (20) og Artin Amookhteh (23) på Torgallmenningen i Bergen sentrum lørdag.

Mohamed er lillebroren til Said Bassam Chataya, som mistet livet etter å ha blitt stukket flere ganger med kniv på Circle K-stasjonen på Danmarks plass.

– Teksten handler om savn. At vi ikke kan tro at det har skjedd, sier han til BT.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Vi var nære. Det er veldig tungt, fortsetter lillebroren.

Makkeren Amookhteh var sammen med Chataya da han ble drept 15. februar i år.

– Det er uvirkelig å være her i dag og ha en minnekonsert for min kamerat. Nå vil vi støtte familien og barna slik at de kan få en god oppvekst, sier han.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Englene gråt i dag

Flere hundre mennesker hadde møtt opp på arrangementet, som blant annet var økonomisk støttet av Bergen kommune og Trond Mohn, ifølge arrangøren.

De som ikke sto foran scenen med regntøy og paraplyer, samlet seg under takene langs bygningene på hver side av scenen.

De fikk høre Dårlig Vane, Marthe Valle, Kamelen og noen av Saids nærmeste venner, artistene iWill, Biiviibe og Haisam, fremføre låter til ære for avdøde.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Parolen var «bry deg og vis kjærlighet». Teksten prydet hettegenserne til mange av artistene, sammen med et bilde av den avdøde 28-åringen.

Tidligere basketballspiller og venn av familien, Marco Elsafadi, var konferansier under konserten.

– Det var helt strålende. Det eneste vi kan si noe på er været. Det er en klisje, men englene gråt i dag. Når folk likevel kommer og er så til stede gir det en veldig verdig avslutning for Said.

Fakta: Circle K-drapet Ved 21.00-tiden 15. februar i år fikk politiet melding om masseslagsmål ved Circle K-stasjonen i Solheimsviken.

Under én time seinere, klokken 22.20, ble Said Bassam Chataya (28) erklært død på Haukeland sykehus. Han tilhørte et rapmiljø i Bergen.

En 21 år gammel mann, som er offerets fetter, og en rekke andre ble pågrepet. 21-åringen sitter fortsatt varetektsfengslet, siktet for drapet.

Overvåkingsbilder fra bensinstasjonen skal ifølge politiet vise at avdøde ble stukket flere ganger med kniv.

21-åringen som er siktet erkjenner ifølge sin forsvarer at han stakk avdøde, men nekter straffskyld for drap. Det betyr at han sier at han ikke hadde til hensikt å drepe sin fetter.

Motivet for drapet er fortsatt ikke kjent. X

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Samlet inn penger for sønnene

Publikum ble oppfordret til å gi penger til en konto som skal komme de to sønnene til den avdøde rapperen til gode. De er fire og fem år gamle.

Hvor mye som kom inn hadde de ikke oversikt over lørdag kveld.

Chataya var kjent under artistnavnet «Araber1», og var en kjent figur i hiphop-miljøet i Bergen.

Helt til slutt under lørdagens konsert introduserte Elsafadi musikkvideoen til låten Chataya jobbet med da han ble drept.

Deler av låten skal ha blitt spilt inn den samme kvelden som de skjebnesvangre knivstikkene fant sted på bensinstasjonen på Danmarks plass.

– Denne låten som vi nå spiller på storskjerm håper vi også skal gi en inntekt til disse to guttene, sa Elsafadi før låten «Lettere» fikk sin verdenspremiere.