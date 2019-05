– Det står biler og vogntog på kryss og tvers, sa Kjetil Larsen.

Han er vaktoperatør ved veitrafikksentralen på Vestlandet. Klokken 06.35 stengte de riksvei 7 over Hardangervidda.

Klokken 09.10 meldte veitrafikksentralen at veien var åpnet igjen.

– Det var brøytemannskapene som kontaktet oss om at det sto både biler og vogntog på kryss og tvers. I ettertid har vi fått beskjed om at det var en personbil og et vogntog, sier Larsen.

Fraråder sommerdekk i fjellet

Selv om det var siste dag i mai, var altså veien over vidden stengt.

Han opplyste at begge hadde sommerdekk.

– Folk må ikke kjøre med sommerdekk hvis de skal over en fjellovergang, sier Larsen.

Rykker ut

Ifølge trafikkoperatøren var det snø og sterk vind som var årsaken til at den ble stengt.

Vinden skulle løye utover fredagen, opplyste meteorolog Hanne Beate Skattør.

Fredag morgen var flere bilbergere på vei for å hjelpe dem som sto fast, ifølge Larsen.

Statens vegvesen

Vestfra var veien stengt ved Leiro bom. Fra øst var den stengt ved Haugastøl.

Kjetil Larsen var usikker på hvor lenge veien ville være stengt.

Fredag morgen ble også fylkesvei 55 over Sognefjellet stengt på grunn av uvær.

Natt til søndag måtte riksvei 15 over Strynefjellet stenges, men den er nå åpnet igjen, ifølge NTB.

Statens vegvesen

Kaldere enn april

I år har Bergen opplevd en kaldere mai enn april. Vi må tilbake til 1894 sist gang det skjedde.

Så langt er middeltemperaturen 9,5 grader i mai mot 9,8 i april.

– Middeltemperaturen i Bergen er én grad under normalen i mai, sier Hanne Beate Skattum ved Meteorologisk institutt.

Eirik Brekke (Arkiv)

Natt til 29. mai ble det for eksempel målt 2,9 grader, og det var snø i luften flere steder, skrev BT forleden.

Det står i kontrast til nasjonaldagen. 17. mai var det hett i bunad og 24,3 grader på det varmeste.

Rune Sævig (Arkiv)

Årets april hadde mange dager med svært høye temperaturer.

4. april ble det målt 19,3 grader i Bergen. Det var fullt på byens uterestauranter, og mange solte seg i byens parker.

Bergenserne opplevde flere dager med temperaturer over 20-tallet forrige måned. 29. april ble det målt 21,7 grader i Bergen sentrum.

Lurer du på helgeværet? Rundt ti grader, skyer og noe nedbør, ifølge meteorologene.