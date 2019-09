Venstres Abid Raja sier at han ikke mente å sammenlikne Frp med nazister og Hitler ved å kalle partiets retorikk «brun propaganda».

– Enkelte tolker «brun propaganda» til Hitler og nazisme. Fargesetting til propaganda og Hitlers brune skjorter var aldri – ALDRI – i mine tanker, men som en referanse til fargen og grumset i måten retorikken serveres, skriver Abid Raja i et innlegg på Facebook.

Han skriver videre at han trodde det var selvsagt at han ikke hadde til hensikt å kalle Frp nazister, og at han tar selvkritikk dersom det er slik at «brun propaganda er ensbetydende med nazisme.

– Jeg tar faktisk avstand fra det. Og til de i Frp som er såret over det, er jeg svært lei meg, skriver han.

Kritiseres

Han understreker at hans poeng om at snikislamisering «nører opp under særs fremmedfiendtlige holdninger» fortsatt gjelder.

I en kronikk i Aftenposten tirsdag kritiserer Raja Frp-leder Siv Jensen for bruken av ordet «snikislamisering» og kaller utspill fra Frps toppolitikere for «brun propaganda».

– Jeg håper også Frp-ere er lei seg overfor de muslimer som er såret over begrepsbruken, avslutter han.