Dette synet møtte Rune da han løftet overmadrassen på hotellet i Bergen

– Det så nesten ut som om noen har dødd i den, sier hotellkunde Rune Fredriksen.

– Jeg har aldri sett noe slikt i hele mitt liv, sier hotellkunde Rune Fredriksen til BT. Foto: Privat

Sørlendingen og samboeren fikk en møkkete velkomst da de kom til Bergen torsdag denne uken.

Paret har vært på Norgesferie, og så frem til å avslutte den med overnatting på First Hotel Marin. Det ble ikke like hyggelig som de hadde sett for seg.

– Jeg pleier alltid å lette på overmadrassen når jeg er på hotell, så det gjorde jeg selvfølgelig også denne gangen, sier Fredriksen.

Synet som møtte ham gjorde ham kvalm, forteller han.

– Jeg fikk sjokk da jeg så hvordan madrassen så ut. Jeg har aldri sett en sånn madrass i mitt liv. Jeg har vært på mange hoteller opp igjennom, men har aldri opplevd at det var så skittent.

– La seg langflat

Paret gikk rett ned til resepsjonen for å klage. Ifølge Fredriksen la personalet seg langflat. De forklarte at hotellet var delvis renovert, men at etasjen hvor paret hadde rom ikke var det, og at det kanskje var det som var grunnen.

Paret fikk et nytt rom i en annen etasje.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de ga oss det rommet hvis det var i så dårlig stand. Jeg var så sjokkert da jeg gikk ned for å klage at jeg glemte å spørre, sier Fredriksen.

– Skal ikke skje

– Det er selvfølgelig ikke sånn det skal være. Det er ikke i henhold til standarden vi har, sier Håkon Gaarder-Larsen, visepresident for drift i Tribe hotels, som drifter hotellet.

Etter at BT først kontaktet Gaarder-Larsen lørdag ettermiddag, forteller han at han har snakket med hotelldirektøren og har avtalt at saken følges opp må mandag.

Han ønsker ikke å si noe mer om madrass-hendelsen har sammenheng med renoveringsprosessen i hotellet.

– Det er ikke det som er problemet her. Slik som dette skal det ikke være, punktum.