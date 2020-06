Politiet om feil dødsmelding: – Har medført ekstra belastning

Politiet har hatt en intern gjennomgang etter feil dødsmelding om 19-åring.

Politiets kontramelding skapte stor forvirring tirsdag. Foto: Paul S. Amundsen

I forrige uke havnet to 19-åringer og en bussjåfør (57) i en kraftig kollisjon i Steinsvikvegen.

Politiet opplyste først at en av tenåringene hadde mistet livet. Fire timer senere kom kontrameldingen.

Politiet opplyste at 19-åringen ikke var død, og beklaget på det sterkeste for feilopplysningen.

Mandag kommer politiet med en pressemelding.

– Feilen skyldes svikt i våre rutiner og vi har allerede skjerpet rutinene for å unngå at dette kan skje igjen, skriver politiet.

Den 57 år gamle bussjåføren mistet livet. Foto: Eirik Brekke

Feil fra sykehuset

De forteller at Haukeland universitetssykehus informerte politiet om at 19-åringen var død. Det gjorde at status for fører av personbilen ble endret fra skadet til død i våre systemer, ifølge politiet.

– Disse opplysningene ble dessverre ikke kvalitetssikret av politiet slik vi normalt skal ved at vi får en formell bekreftelse på dødsfallet, skriver politiet.

Opplysningene i loggen ble behandlet som offisielle og all dobbeltsjekk av informasjon ble gjort opp mot loggen.

– Politiet har et selvstendig ansvar for å kvalitetssikre opplysninger vi mottar og vi beklager sterkt den ekstra belastningen dette har medført for de pårørende, står det i meldingen.

Beklaget til familien

Politiet ønsket å raskt oppklare i feilen, men ventet med å gi ut en ny pressemelding for å unngå en ekstra belastning for familien.

– Politiet dro derfor sykehuset for å møte de pårørende og fikk senere informert om feilen og beklaget overfor dem, heter det i pressemeldingen.

Politiet understreker at i de fire timene som gikk fra feilmeldingen til kontrameldingen, visste familien at tenåringen ikke formelt var erklært død.

Siden kontrabeskjeden har politiet bekreftet at 19-åringen mistet livet. I tillegg døde også bussjåføren.