Beboere i rundt 160 boliger i Sokndal er nå evakuert på grunn av brannene. Ved 22.30-tiden opplyser politiet at rundt 160 boenheter er sjekket ut og beboerne evakuert. Situasjonen er totalt ute av kontroll. Vindretningen blir avgjørende.

– Vi evakuerer fortløpende og vurderer hele tiden hvor mange som må evakueres, sier operasjonsleder Helene Strand i Sør-Vest politidistrikt.

Det er feil i alle SMS-er som er sendt ut til innbyggerne i Sokndal om evakuering. Det gjelder også de SMS-ene som er tilbakekalt. Innbyggerne bes holde seg oppdatert på kommunens hjemmeside - der er det korrekt informasjon.

Politiets innsatsleder Gry Iden opplyser ved 22-tiden at det nå ikke er helikopter med i slukkingen, siden det har blitt mørkt.

– Det betyr at det nå er travlere for brannmannskapene på bakken. Siste nytt fra brannvesenet er at de har litt bedre kontroll på brannene, sier Iden.

– Situasjonen er fortsatt dramatisk, sier Sokndal-ordfører Trond Arne Pedersen.

Han opplyser at den største av brannene dekker 4,5 kvadratkilometer.

Dette vet vi nå: 500 får evakueringsvarsel på grunn av brannen i Sokndal. Kommunen har satt krisestab. Kommunen anbefaler alle å holde seg innendørs med lukkede vinduer.

Det bor drøyt 2000 mennesker i Hauge i Dalane.

Rundt 30 boliger på Nedre Lauvås er allerede evakuert. Årstad, Haneberg og Åmot er evakuert.

Foreløpig ingen skadde

I en pressemelding melder politiet dette:

«Over 150 personer fra brannvesenet, politiet, sivilforsvaret og Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) deltar i arbeidet. Tre brannhelikoptre er satt inn i arbeidet. Det er ikke kontroll på brannene.

Situasjonen er uoversiktlig, og politiet får mange meldinger fra innbyggere og mannskaper fra nødetatene om at det brenner ulike steder.

- Flere hus og hytter er evakuert, og det blir fortløpende vurdert videre evakuering. Det er foreløpig ikke meldt om skadede personer, men i tillegg til brannen er det mye røyk i området, sier operasjonsleder Helene Strand i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet ber publikum om å holde seg borte fra veisperringer som er satt opp for å unngå at nødetatene og andre hjelpemannskaper blir hindret fra å komme inn i områdene.»

Hele bygda kan bli evakuert

– Vinden styrer alt. Vi må bare følge med på hvor den går, sier Helene Strand til Aftenbladet tirsdag klokka 20.35.

Hun ventet da på beskjed om hvor mange boliger som er evakuert, og hvor mange det vil bli aktuelt å evakuere. Hun anslo tidligere at det var aktuelt å evakuere 60 til 80 boliger i Hauge.

– Er det fare for at hele Hauge kan bli evakuert?

– Det er jammen ikke godt å si. For brannen sprer seg ganske raskt. Det blåser fremdeles, ettersom jeg har forstått. Derfor tar vi felt for felt etter som vi ser hvor vinden og brannen går.

– Kan du ikke utelukke at hele Hauge må evakueres nå i kveld?

– Det er helt opp til vinden og brannen hvor vi evakuerer. Vi må bare følge den, sier operasjonsleder Strand klokka 20.35 tirsdag.

Beboere bes følge med i natt

Innbyggerne bes nå følge med i media og på kommunens hjemmeside. På hjemmesiden står det:

«Det bes om at huseiere i området det brenner, sjekker rundt sine hus i løpet av natten!»

Videre:

«Politiet har foretar evakulering til Sokndalshallen. De som skal evakueres bes ta med liggeunderlag og sovepose. Kommunen har satt krisestab på rådhuset.»

Anders Minge

OPPDATERT 20.00: Ei hytte i Sokndal er trolig allerede brent ned, melder brannvesenet ved 19.40-tida tirsdag. Hytta befant seg ved Årstatjørn ikke langt fra Hauge i Dalane.

Ved Nedre Lauvås i Sokndal er et par bolighus evakuert. Nedre Lauvås ligger i overgangen mellom heia og bygda Hauge i Dalane. Ytterligere ti-tolv boliger er i ferd med å bli evakuert ved Bjånes noe lenger nord på Hauge.

– Problemet er at det er mye røyk og ikke hensiktsmessig å være i boligene, sier John Helle, vaktleder ved brannvesenet i Sør-Rogaland til Aftenbladet.

Han sier brannmannskapene nå konsentrerer seg om slukking nære boligområdene.

Anders Minge

Sivilforsvaret på vei

Helle har ikke full oversikt over hvor mange som er involvert i slukkearbeidene tirsdag kveld. Det brenner også i Heggdalsheia nær Rekefjord vet for Hauge i Dalane. Dette er en mindre brann enn den øst for Hauge. Men bygda har altså brann fra øst og vest, og er innhyllet i røyk.

– Sivilforsvaret er på vei. Vi har fått hjelp fra brannvesenet i Sokndal og Flekkefjord. Bøndene kommer med traktorer og vannvogner. Og en del sivilister hjelper til, sier Helle.

– Hvor alvorlig vil du si at situasjonen nå er?

– Så lenge det er snakk om evakuering, er det selvfølgelig alvorlig. Ei hytte er brent ned.

Viktor Klippen

Konsentrerer seg om bebyggelse

– Er det fare for at brannen sprer seg til Hauge sentrum?

– Jeg har ikke fått noen opplysninger om det, utover at det er fryktelig mye røyk i Hauge sentrum. Og ilden sprer seg helt uvanlig raskt, får jeg beskjed om, sier Helle, som befinner seg på brannvesenets alarmsentral i Sandnes.

– Både Bjånes og Nedre Lauvås, der boliger er evakuert, er i randsonen av bygda?

– Ja. Og det er bebyggelsen vi nå konsentrerer oss om. Brannen i skogen må gå sin gang, sier vaktleder Helle ved 19.40-tida.

Dette var status klokka 19.00:

– Brannen nærmer seg nå noen hytter, sier John Helle, vaktleder ved brannvesenet i Sør-Rogaland til Aftenbladet ved 19-tida tirsdag.

«En hytte ved Årstatjørn er nå evakuert da brannen nærmer seg. Starter snart evakuering av Nedre Lauvås. Befolkningen bes følge med i media og på hjemmesiden til Sokndal kommune», skriver politiet på Twitter på samme tid.

Lederne for de involverte etatene sitter samtidig i møte for å legge taktikk og strategier for hvordan de kan stanse skog- og grasbrannene i Sokndal. Brannene er ute av kontroll. Det vurderes å sette inn et tredje brannhelikopter, og ytterligere en brannbil var ved 19-tida på vei fra Lund til Sokndal.

Inntil tirsdag kveld var beskjeden fra brannvesenet at veier og bygninger var utenfor fare. Men nå, ved 19-tida, er beskjeden altså at brannen nærmer seg flere hytter, uten at vaktleder Helle har informasjon om nøyaktig hvor dette skjer. Men det skal være brannen med utspring i Hellershei, fjellområdet mellom Titania gruver og Jøssingfjord, som nærmer seg hyttene.

Anders Minge

Se video: Slik så det ut i Hauge sentrum da fotograf Anders Minge kjørte gjennom i 19-tiden:

Brann også vest for Hauge

Tettstedet Hauge i Dalane er altså innhyllet i røyk tirsdag kveld, grunnet brannet både øst og vest for bygda. I Heggdalsheia nær Rekefjord vest for Hauge blusset det tirsdag opp en brann med åpen ild bare et par hundre meter fra boligbebyggelse. Også denne brannen er ute av kontroll.

– Her brant det også mandag for en uke siden, og folk som bor i området tror det er den gamle brannen som har blusset opp igjen. Beboerne er redde, noen har hatt problemet med å sove den siste uken, fortalte Aftenbladets journalist Arnt Olav Klippenberg fra stedet tirsdag ettermiddag.

Arnt Olav Klippenberg

Bøndene her har nå blitt bedt om å stille med vannvogner.

– Det brenner i fjellet, bare noen få hundre meter fra bolighus, sier Klippenberg.

Hele Haua er innhyllet i røyk - det brenner på begge sider av bygda.

– Brannen har nå nådd veien i Heggdal. Egersund brannvesen har tatt seg ut på Heggdalsvatnet i båt, for å sjekke omfang og muligheter for å slukke fra denne retningen, sier Klippenberg i 17.30-tiden.

To kvinner berget

To personer, kvinner på 45 og 53 år, var tirsdag sperret inne av en brann på Hellershei. De meldte selv fra om at de var omringet av flammer. De ble hentet ut med helikopter. Begge er uskadd.

Arnt Olav Klippenberg

– Jeg fikk nettopp beskjed om at de er dimittert av helse. De er dermed uskadd, sa redningsleder Andreas Bull ved Sola hovedredningssentral til Aftenbladet 15.15 tirsdag.

De ble hentet ut av Luftambulansen fra Stavanger, og satt av på riksveien like ved og deretter sjekket av ambulanse på stedet.

Anders Minge

Se videointervju med Hegdal her:

Flere branner

– Det er snakk om flere branner i området, minst to. Vi prioriterer den på Hellershei. Der er det kraftig vind, og flammene sprer seg fort, sier vaktleder Glenn Bjarne Dirdal i Rogaland brann og redning.

Terrenget i området er ulendt, og det gjør slukningarbeidet vanskelig.

Anders Minge

– Vi har mannskaper fra Sokndal og Flekkefjord brannvesen på stedet. Flere kommer fra Egersund. Et brannhelikopter har nettopp kommet fram, det flyr nå over området for å få oversikt over omfanget. Vi har også bedt om et ekstra brannhelikopter, det kommer fra Torp, sier Dirdal.

Det er foreløpig ikke fare for veier og bygninger.

– Men vinden kan skifte retning, og da kan situasjonen fort se annerledes ut. Vi har ikke kontroll, sier Dirdal til Aftenbladet klokken 16.

Arnt Olav Klippenberg

Anders Minge

Arnt Olav Klippenberg

Har sperret fylkesvei 44

Fylkesvei 44 er sperret fra Åna-Sira til Åmot bro (på østkanten av Haua i Sokndal), da det brenner på begge sider av veien og er mye røyk i området. Foreløpig er det ikke fare for bebyggelse i området, melder politiet tirsdag ved 16-tida.

Anders Minge

Søkte etter flere

Hovedredningssentralen Sør-Norge fikk første melding om saken klokken 14.11 tirsdag ettermiddag. Den gikk ut på at flere personer var innesperret i brannen på Hellershei.

– Det ble først opplyst at det var fire personer, men det er nå avklart at det er to. Begge er hentet ut uskadd, sa vakthavende redningsleder Cecilie Øversveen.

Arnt Olav Klippenberg

Det var kvinnene selv som ringte brannvesenet. Det skal ha vært så stor røykutvikling at det var uklart for dem om de var omringet av flammer.

Sea King-helikopteret som hentet ut de to kvinnene som var fanget i brannområdet, gjorde søk for å se om det kunne være flere turgåere i området, før det returnerte til Stavanger.

De to kvinnene var ute og gikk tur i området da de havnet midt i denne gressbrannen. De kjører selv hjem fra stedet etter å ha blitt friskmeldt av ambulansepersonell.