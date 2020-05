Nødmelding fra båt ved Ryvarden

Føreren av båten sendte ut nødmelding i de høye bølgene.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Hovedredningssentralen i Sør-Norge fikk søndag ettermiddag en maydaymelding fra en båt i området ved Ryvarden fyr. Situasjonen er uavklart, opplyste Hovedredningssentralen på Twitter.

Kraftig sjø

– Det er kraftig sjø i området som trolig har utløst nødmeldingen. Det er en mindre båt, og båtføreren har selv meldt fra, sier redningsleder Steinar Vatne ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

Han forteller at det er flere skip i området som hørte maydaymeldingen fra den mannlige båtføreren.

Redningsskøyten Bergen Kreds er på vei fra Haugesund til området ved Ryvarden fyr. Ifølge opplysninger som redningsskøyten har fått, skal det være én person om bord.

– Det er en lystbåt som har fått trøbbel, det er mye bølger, sier skipsfører Vidar Johannessen på redningsskøyten Bergen Kreds.

Må finne båten

Redningsleder Steinar Vatne sier til BT like før klokken 16 at det er observasjoner av at båten har gått mot land, men at de ikke vet det sikkert.

– Vi håper det, men båten ble borte i bølgene, så vi må få lokalisert den, sier han.

Ble redd

Klokken 16 melder Hovedredningssentralen på Twitter at redningsskøyten Bergen Kreds har kommet i kontakt med båten og vil assistere den til land.