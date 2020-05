Følg 17. mai-festen minutt for minutt

Se Balspark-spesial fra Stadion

For mange er 16. mai på Stadion et like stort høydepunkt som 17. mai. I år ble det annerledes også der, så Ballspark-gjengen trommet sammen til egen sending på stadionmatten. Se den her, og få blant annet med deg en tverligger-konkurranse med usannsynlig utfall.