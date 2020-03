Innfører karantenemur rundt Sogn og Fjordane

Skal du til kommuner i tidligere Sogn og Fjordane, er sjansen svært stor for at du må rett i 14 dagers hjemmekarantene. – Dette vil redde liv, sier kommuneoverlege.

Nesten alle som reiser til kommuner i tidligere Sogn og Fjordane, må rett i 14 dagers hjemmekarantene. Foto: Jørn Areklett Omre (arkivfoto)

Kommuneoverlegene i det tidligere vestlandsfylket tar radikale grep for å stanse smittespredningen.

De innfører nå likelydende karantenekrav for alle som har oppholdt seg i store deler av Sør-Norge fra og med 12. mars.

Regelen om 14 dagers karantene gjelder alle personer som har vært i det geografiske området som tilsvarer tidligere Hordaland. I tillegg omfattes alle de som har vært i fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold, Telemark, Innlandet og Trøndelag.

– Vi har stor tro på at vi kan begrense spredning av koronaviruset når vi innfører dette tiltaket, sier Leiv Erik Husabø, kommuneoverlege i Sogndal kommune til BT.

Han viser til at kommunene i tidligere Sogn og Fjordane har svært få registrerte smittetilfeller. Bare 10 personer har så langt testet positivt i regionen.

– En dugnad

– Det er en voldsom reiseaktivitet og mange personer kommer fra byer som Oslo og Bergen der korona-situasjonen jo er en helt annen. Hvis folk som kommer utenfra går rett på bygden, er det stor risiko for at smitten sprer seg til vårt område, sier Husabø.

Han har god tro på at folk respekterer den nye karantenebestemmelsen.

– Dette er en dugnad, og hvis alle følger opp vil det være til stor hjelp for hele samfunnet, sier Husabø.

Kommuneoverlege Øystein Furnes i Sunnfjord kommune sier at Folkehelseinstituttet har oppfordret til lokale tilpasninger i kampen mot korona-smitten.

– Vil redde liv

– Dette er inngripende, alvorlige tiltak, noe også statsministeren har sagt. Dette er ikke noe verken vi eller sentrale myndigheter gjør med lett hjerte, men la det være klart: Disse tiltakene vil redde liv, sier Furnes.

Helse Førde opplyser at alle ansatte skal møte til jobb som vanlig.

– Foretaket har rett til å unnta symptomfrie ansatte for å opprettholde forsvarlig drift, skriver Helse Førde i en pressemelding.

Kommuneoverlegen i Kinn kommune, Jan Helge Dale, fremhever at gamle Sogn og Fjordane fylke er en sårbar region.

– Vi er helt avhengige av å beskytte sykehusene våre i størst mulig grad. I dag har vi god kontroll på smittesituasjonen i regionen. Denne mister vi raskt om vi ikke får bedre kontroll på det innenlandske smittepresset, sier Dale.

– Lov å kjøre inn i egen bil

I en felles pressemelding understreker kommuneoverlegene at folk må være forberede seg på at situasjonen kan bli langvarig.

BT-lesere spør om de kan reise for å se til hytten sin i Sogn og Fjordane uten å bryte karantenen. Kommunelege Husabø svarer dette:

– Så lenge de ikke tar kontakt med noen, ikke stanser for å handle eller fylle bensin, så kan de kjøre egen bil inn i fylket, for eksempel for å se til hytten sin.

Partnere får ikke være med på fødsler

Helse Førde administrerer sykehus og institusjoner i det tidligere fylket.

De iverksetter flere drastiske tiltak for å avgrense besøk ved sine sykehus. Bare mindreårige, funksjonshemmere og pasienter som ligger på det siste, kan ha besøk av en pårørende.

Barn og funksjonshemmede er også de eneste som for å med seg en person som følge til avtalt time.

– Vi er klar over at dette er strenge og inngripende tiltak, men ser dette som et helt nødvendig tiltak for å hindre spredning av smitte i sykehusene våre, sier administrerende direktør Arve Varden i en pressemelding.

De nye reglene innebærer også at partnere til fødende, ikke får være med på fødsler eller rutineultralyd.

Fylkesmannen ikke informert

Fylkesmannen i Vestland, Lars Sponheim, var akkurat gjort kjent med vedtaket da BT tok kontakt.

– Det er for tidlig for meg å svare på noe rundt dette. Vi må skaffe oss informasjon om hva vedtaket innebærer, før jeg vil mene noe sterkt om det, sier Sponheim.

Han har sendt ut en melding til alle aktuelle rådmenn og ordførere, for å få klarhet i detaljene rundt vedtaket.

– Fylkesmannens kontor har sendt ut et brev og bedt om et umiddelbart svar, sier Lars Sponheim. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Sponheim sier at han selv ikke blir direkte berørt av vedtaket.

– Vi har samfunnskritiske beredskapsoppgaver i disse tider, og et slikt karantenetiltak vil ikke hindre oss i å gjøre vårt arbeid, sier Sponheim, som har iverksatt tiltak mot smitte.

Hans kontor bestemte før helgen å begrense reiser mellom sine lokaliteter, i Bergen, Leikanger og Førde, til det absolutte minimum.

– Det meste av vår aktivitet nå går via Skype, sier Sponheim.