Flesland ber utlendinger returnere, men Tadas fikk slippe inn

Alle utlendinger som kommer til Flesland blir nå stanset av politiet. Tadas Kleinas fra Litauen skal rett i karantene der han jobber og fikk komme inn.

Publisert Publisert I dag 09:18

Tadas Kleinas (til v.) fra Litauen skal i karantene på gården der han jobber i Sunnfjord og fikk slippe gjennom kontrollen på Flesland. Han ble møtt av Jorunn Birkeland. Foto: Eirik Brekke

Etter tett dialog mellom Bergen kommune, Avinor og politiet, er det iverksatt tiltak mot utenlandske statsborgere når de ankommer Flesland.

Det skjer etter at Bergen kommune sendte brev til Avinor og politiet lørdag morgen, opplyser kommunaldirektør Robert Rastad.

Kommunaldirektør Robert Rastad har bedt Avinor og politiet sørge for at utlendinger som lander på Flesland blir returnert eller satt i karantene. Foto: Marita Aarekol

Bedt om å returnere

Lufthavndirektør Helge Eidsnes på Bergen Lufthavn sier at politiet allerede er i gang med å informere passasjerene om restriksjonene. Passasjerer som ikke har arbeids- og oppholdstillatelse i Norge blir anmodet om å returnere.

– Politiet er på plass for å håndheve karantenereglene nå, og de informerer utenlandske passasjerer om at alle som kommer fra utlandet må i 14 dagers karantene, sier Eidsnes.

Det er i første rekke turister som blir bedt om å reise tilbake, men det er ikke snakk om et absolutt innreiseforbud, får BT opplyst av Eidsnes. Turister som velger å bli værende, må være i karantene i to uker – for egen regning.

Flesland har i likhet med Gardermoen iverksatt tiltak for å sikre at karantenebestemmelsene for utenlandske flypassasjerer blir overholdt. Foto: Ørjan Deisz (Arkiv)

Fikk komme gjennom

Den første ankomsten som ble berørt, var flyet fra Amsterdam som landet på Flesland klokken halv ti lørdag formiddag.

Da BT var på Flesland i halv tolv – tiden landet Norwegian fra Palanga i Litauen. Om bord var Tadas Kleinas som ble møtt av Jorunn Birkeland. Kleinas jobber på gården til broren hennes på Sande i Sunnfjord.

Han hadde med seg arbeidsavtalen som bevis på at han har et sted å oppholde seg i karantenetiden. Jorunn Birkeland var spent på om han ville bli stanset, men han fikk ingen problemer med å slippe gjennom politikontrollen

Flyselskapene informert

– De utenlandske passasjerene blir bedt om å returnere. Alternativt må de være 14 dager i karantene inne på hotell i Bergen, sier Eidsnes.

Lufthavndirektøren sier han er glad for at politiet i Bergen var raskt ute for å følge opp den nye forskriften som ble vedtatt i kongelig resolusjon fredag kveld.

Lufthavndirektør Helge Eidsnes er glad for tiltakene som nå er iverksatt på Flesland. Foto: Vegar Valde (Arkiv)

Det er også sendt ut melding fra Luftfartstilsynet til alle flyselskaper om at utlendinger som lander på norske flyplasser blir bedt om å returnere. Alternativet er 14 dagers karantene.

– Vi håper og tror dette er et grep som også vil begrense innreisene. Dette er en viktig nasjonal dugnad for å redusere smittefaren, sier Eidsnes.

Utenlandske statsborgere som har oppholds- og arbeidstillatelse i Norge, må uansett i 14 dagers karantene når de lander i Norge, ifølge lufthavndirektøren.

På Gardermoen deltar Heimevernet i gjennomføringen av tiltakene. På Flesland er det politiet som tar innreisekontrollen.

Fly fra Østerrike kansellert

Et Norwegian-flight fra Salzburg i Østerrike som egentlig skulle lande på Flesland i 13-tiden lørdag, er innstilt av flyselskapet.

Norwegian jobber for å finne løsninger for passasjerene, ifølge Astrid Mannion-Gibson, talsperson hos Norwegian.

Hun skriver i en e-post at situasjonen er krevende for flyselskapet. En rekke flygninger er kansellert.

– Vi er fryktelig lei oss for at dette berører så mange av våre kunder og jobber på spreng for å finne løsninger for passasjerer som enda ikke har kommet seg hjem. Vi beklager at dette tar tid, men ber samtidig om forståelse for at dette er en ekstraordinær situasjon.

Mannion-Gibson ber passasjerene bruke reiseforsikringen.

– De aller fleste som er ute og reiser, er dekt av en reiseforsikring. Det er i slike, ekstraordinære tilfeller at man skal kunne benytte seg av reiseforsikringen.

Åsta Johanne Sætenes, Greta Andrijauskaite og Ingvild Øksenvåg måtte avbryte praksisoppholdet i Afrika etter bare tre uker. Foto: Eirik Brekke

Utenriksdepartementet utvidet lørdag morgen sitt reiseråd. UD fraråder nå reise til alle land i første omgang frem til 14. april.

Nordmenn som oppholder seg i utlandet, blir rådet til å returnere.

Studieoppholdet ble avbrutt

– Det er kjipt, men forståelig slik situasjonen er, sier Åsta Johanne Sætenes.

Hun og seks studievenner sto lørdag morgen med et kjempelass bagasje, slitne etter et døgn på reise.

De syv er sykepleierstudenter ved Høgskulen på Vestlandet i Førde og har vært tre uker i praksis i Zambia.

Planen var å tilbringe tre måneder i Afrika. Først Livingston i Zambia, deretter Sør-Afrika. Nå er praksisoppholdet over nesten før det er begynt.

Beskjeden om å reise hjem fikk de torsdag kveld. Fredag, bare to timer før flyavgang, fikk de melding om å pakke og komme seg til flyplassen.

I Zambia var det ikke særlig tegn til korona, ifølge Ingvild Øksenvåg.

– Det ble snakket om korona, men vi hørte ikke at folk var blitt syke.

Kommer det et utbrudd er sykehuset langt mindre utstyrt til å ta seg av alvorlig syke enn sykehus er i Norge.

– Det var intensivavdelingen på sykehuset der vi jobbet, men vi så ikke noe avansert utstyr i bruk, sier Sætenes.