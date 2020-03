Kan bøtelegge personer som bryter korona-karantene: – Vi er klare til å trykke på knappen

Bergen kommune vurderer sanksjoner mot personer som bryter korona-karantene. Byrådet forventer økt antall smittede etter at testene er utvidet til flere.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Byrådsleder Roger Valhammer ber folk i karantene holde seg inne og utelukker ikke bøtelegging. Foto: Bård Bøe

På et orienteringsmøte for bystyrepolitikerne tirsdag, fortalte byrådsleder Roger Valhammer at det nå er sterkt utvidet hvem som skal la seg teste.

– Dette arbeides det med for fullt på Legevakten, Haraldsplass og Haukeland. På bakgrunn av dette tror vi at vi kan forvente et større antall bekreftede smittede i tiden som kommer, sa Valhammer.

Mandag ble det konstatert to nye smittetilfeller i Bergen, slik at antall smittede nå er oppe i 23. De to nye tilfellene har såkalt ukjent smittevei. Tidligere har smittetilfeller kunne knyttes til reiser i utlandet eller nærkontakt med smittede.

Flere kan testes

Til BT sier Valhammer at det er Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet som bestemmer hvilke personer som skal screenes og testes i forbindelse med koronaviruset.

– Hvem som skal testes er endret slik at flere grupper kan testes. Dette gjelder både når det gjelder hvilke områder de kommer fra, og når det gjelder symptomer som kan ligge til grunn for testing.

Tirsdag var FHIs kriterier for testing at du har akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber og som i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut, oppfyller minst ett av følgende kriterier:

Har vært i et område med utbredt spredning

Har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av koronasmitte.

Har pleiet en pasient, håndtert prøvemateriale fra eller hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk, selv om beskyttelsesutstyr er benyttet.

Har vært på reise utenfor Norden og er ansatt i helsetjenesten med pasientkontakt.

Har vært på reise utenfor Norden og er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid (inkludert studenter).

Har vært på reise utenfor Norden og er innlagt i helseinstitusjon.

Kan bøtelegge

Personer som bryter karantene var også et tema for flere av politikerne som stilte spørsmål til byrådet tirsdag. Kommunaldirektør Robert Rastad er den som leder arbeidet fra administrasjonens side.

Han påpekte i møtet at kommunen har utfordret Helsedirektoratet til å fatte vedtak slik at det er nasjonale regler som ligger til grunn for eventuelle konsekvenser av karantenebrudd.

– Vi har mulighet til å fatte vedtak og bøtelegge folk. Vi er klare til å trykke på knappen, sa han, og påpekte at det også var en mulighet for at det kunne bli harselert med Bergen kommune dersom bare de og ingen andre kommuner fattet vedtak.

Kommunaldirektør Robert Rastad sier Bergen kommune er klare til å trykke på knappen for å bøtelegge personer som bryter karantenen. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Vurderer bøter

På spørsmål om byrådet vurderer å fatte et vedtak om bøtelegging av brudd på karantenen, svarer byrådsleder Valhammer følgende:

– Det vi vurderer er om vi skal fatte vedtak etter smittevernlovgivningen. Vi vil vurdere sanksjonsmuligheter mot brudd på karantenen og jeg vil ikke nå utelukke noe.

Han understreker at Bergen i større grad enn andre kommuner fatter vedtak etter smittevernlovgivningen i stedet for bare å gi råd

Byrådslederen kommer samtidig med en appell til alle som er i karantene om å forholde seg til denne og holde seg inne.

– Det er helt avgjørende for de sårbare gruppene hvor korona både kan være farlig og dødelig. Det er både usolidarisk og egoistisk ikke å forholde seg til den karantene og jeg forventer at alle gjør det. Du skal ikke ut blant folk om du er i karantene.