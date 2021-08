Fire personer til sykehus etter båtkrasj i natt. – Den har kjørt godt oppå holmen.

To kvinner og to menn til traumemottak. Båtfører mistenkt for promillekjøring.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

«En eller to personer har trolig vært i sjøen. Alle kalde/fryser», står det i en Twitter-melding om hendelsen fra politiet.

Det var i 04-tiden natt til mandag at meldingen ble ringt inn til 113. En motorbåt med fire personer om bord hadde kjørt på land på Vikaholmen i Alver.

– Den har kjørt godt oppå holmen. Der blir den liggende inntil videre, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt.

Ringte selv AMK

Ifølge ham ble det raskt klart at det hadde vært fire personer i båten. «Alle våkne og prater», ble det slått fast etter at politiet hadde ankommet.

– Det ble tidlig konstatert at alle fire var gjort rede for. De ringte selv inn til AMK, og så ble politiet koblet inn i nødsamtalen.

Kolltveit opplyser at alle fire var oppegående, men klaget over smerter i kroppen ulike steder. De skal ha kommet seg i land over en gangbro som forbinder holmen med fastlandet.

Ifølge loggen ble alle, to kvinner og to menn, sendt til traumemottaket på Haukeland.

– De skal til en aldri så liten sjekk, helt sikkert på grunn av smellen og med tanke på hva den kan ha forårsaket. Jeg har kun fått opplysninger om smerter.

Blåste over lovlig grense

Kolltveit kan mandag morgen ikke si noe nærmere om relasjonen mellom de fire. Båten kom fra Modalen, ifølge politiet på Twitter.

De to mennene var i henholdsvis 30- og 60-årene, mens kvinnene var i 40- og 60-årene.

Kolltveit sier det er for tidlig å si noe om årsaken.

I siste oppdatering på Twitter om ulykken heter det: «Båtfører, mann i 30-årene, blåst i alkometer med resultat over lovlig promillegrense til sjøs (les: p. grense 0,8). Vil bli fremstilt for blodprøve.»

– Han er mistenkt for promillekjøring, sier operasjonslederen.

Alle nødetatene dro ut på ulykken, politiet med flere patruljer. Ambulansehelikopter og flere ambulanser ble også sendt ut. Brannvesenet hadde med seg båt på utrykningen.