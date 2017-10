– Jeg synes det var litt merkelig, sier Maren Solem Bertelsen. Hun er en av flere som har fått tilsendt en DVD med nazivennlig propaganda.

Tirsdag dumpet det en konvolutt ned i postkassen til Maren Solem Bertelsen i Bergen. Den var merket med hennes navn, hadde frimerke og var poststemplet i Norge. Men det var ingen adressat. Oppi konvolutten lå det en DVD med en tittel.

– Jeg synes det var litt merkelig. At konvolutten var adressert til meg og at det kun lå en DVD oppi. Hvorfor har jeg fått den? Det rare er at en venninne av meg i Trondheim også har fått den, sier Bertelsen.

– Ikke bruke mer tid på den

Bertelsen søkte råd på gruppen «Hjelp til alt mulig» på Facebook, og la ut følgende melding: «Jeg har fått en mystisk DVD i posten i dag ... Kun denne i konvolutten. noen som vet hva det kan være? Virus..? »

– Det rant inn med svar og informasjon om hvem som muligens hadde laget den, at den var postet på YouTube og på en annen side på nettet, sier Bertelsen.

Etter mye frem og tilbake, bestemte hun seg for å sette den inn i DVD-spilleren sin for å sjekke ut hva det var.

– Jeg nøyde meg med to minutter. Det viste seg at det er en film på fire timer og 36 minutter om nazisme og fangeleirer. Jeg vet ikke om det er ment som propaganda, eller for å informere om noe de synes er viktig, sier hun og legger til:

– Jeg er ikke interessert i innholdet, og har ikke tenkt å bruke mer tid på den. Jeg tror heller ikke politiet vil ta seg tid til å undersøke saken, og kommer ikke til å anmelde det, sier hun.

BT har sett deler av filmen. Det ser ut til at den er laget av en amerikansk mann som kaller seg «produsent» og som på sin hjemmeside skriver at han har grunnlagt en «revisjonistisk liga». Målet er å dokumentere at nazistenes folkemord på jøder og andre folkegrupper under 2. verdenskrig (Holocaust) er en bløff, og at den hvite rase blir utryddet.

Den fire og en halv time lange filmen består for øvrig stort sett av klipp hentet fra andre «dokumentarer», mange åpenbart mange år gamle. Blant dem som opptrer, er den kontroversielle forfatteren David Irving.

Fakta: Holocaust Holocaust er en betegnelse på nazistenesfolkemord på jødene før og under den andre verdenskrig. I perioden 1938–45 ble mer enn 6 millioner jøder drept. Jødene selv bruker ofte betegnelsen shoah.

I 1939 bodde det knappe ti millioner jøder i Europa. Seks år senere var om lag seksti prosent av dem drept. Halvparten var polske jøder.

I løpet av andre halvdel av 1941 iverksatte tyskerne det de omtalte som den endelige løsningen, hvor målet var systematisk å tilintetgjøre Europas jødiske befolkning.

Kilde: Store Norske Leksikon

– Det er ubehagelig

Også Mette Stigen fikk samme DVD i postkassen sin tirsdag.

– Det var litt merkelig. Først trodde jeg det var noen venner som tullet med meg. Men da jeg la det ut på Facebook, fikk jeg raskt tips om at det også var flere som hadde fått den samme DVD-en, sier Mette Stigen, som også bor i Bergen.

Stigen skjønner ikke hvorfor akkurat hun har fått den. Hun kjenner heller ikke Bertelsen fra før.

– Jeg synes det er ubehagelig. Hvem er det fra og hvorfor har jeg fått den? Jeg er jo også redd for at det kan være virus, sier hun og forteller at hun i ettertid har fått vite at den også er lagt ut på YouTube.

– Jeg kommer ikke til å se på den, og vurderer å sende det videre til politiet. Hvis ikke de vil ha den, knekker jeg den og kaster den i bosset. Dette er ikke noe jeg vil ta del i, sier hun.

Politadvokat Harald Bilberg ved Vest politidistrikt bekrefter at politiet har fått en henvendelse om DVD-en og at de skal vurdere saken etter at de har sett filmen.