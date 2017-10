– Det var blytungt. Dette har jeg drømt om så lenge.

Nesten hver helg er Artur Klavins ute og fisker om natten.

– Når mange andre sitter i sofaen lørdag kveld, så er jeg ute i all slags vær for å fiske. Det er min måte å slappe av på. Dette gir meg mental energi, og er min måte å hente meg inn igjen på etter en lang arbeidsuke, forteller Klavins.

Lørdag kveld dro han ut til en av de beste fiskeplassene han vet om for havål.

Det er i Øygarden et sted, men han vil ikke fortelle nøyaktig hvor.

Klavins hadde rigget opp fiskestangen på svaberget. Ved 23.30-tiden kjente han at han hadde fått noe stort på kroken.

– Det var blytungt. Dette har jeg drømt om så lenge.

Drømmefisken

Han måtte jobbe og bakse med beistet i over ti minutter.

– Den henger seg fast i tang og steiner og oppfører seg nesten som en slange.

– Jeg håpet det skulle være en stor havål. Da jeg så den nærme seg i overflaten, skjønte jeg at jeg hadde fått en sværing.

Sammen med Julian Haugland (14) fikk han havålen inn i håven og opp på land.

Fisken målte to meter og vekten var 25,65 kilo, skriver nettstedet Hooked.

– Det er en råsterk og kul fisk. Det var så spennende. Dette er drømmefisken for meg, og en av de beste fisketurene jeg har vært på.

Fakta: Havål Havål (Conger conger) er en svært stor åleart. Den kan skilles fra vanlig ål på at den har overbitt. De aller største eksemplarene blir opptil tre meter lange, men som regel er runnnene mellom halvannen til to meter. Hannene er aldri over én meter. Vekten kan bli 110 kilo. Havål finnes helt ned til 4000 meters dyp, men som regel ikke dypere enn 250 meter. Den lever på steinbunn og er en rovfisk som jakter på fisker, blekksprut og krepsdyr, for det meste om natten. Gytingen skjer på 3000–4000 meters dyp i vestlige del av Middelhavet og i Atlandterhavet mellom Gibraltar og Azorene. Etter gyting dør de voksne fiskene. Havål blir fisket kommersielt noen steder i Vest-Europa. Den tas med line eller som bifangst i forbindelse med annet fiske. Blodet er giftig, men giften forsvinner ved koking og steking. Kilde: Wikipedia

Julian Haugland

– En eneste muskel

– Dette er nok den største havålen jeg har hørt om i Hordaland, sier forsker Otte Bjelland ved Havforskningsinstituttet.

– De er omtrent en eneste stor muskel, så det er en utfordring å få klare å lure dem opp fra dypet. De lever i steinurer og huler, og kan omtrent slå knute rundt steiner for å gjøre motstand hvis du får de på kroken. Man må ha kraftig utstyr, dette er ikke noe man klarer å hale i land med en vanlig fiskestang.

Han forteller at havålene også kan bite ganske hardt.

– Man skal være litt forsiktige.

– Vi følger med på sportsfiskerne, for vi lærer mye om dem. De bidrar til at vi kan utveksle kunnskap og til at vi får mer kjennskap til ulike arters levevis, for eksempel, sier Bjelland.