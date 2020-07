Politiet vil gi Ryde lov til å drive i Bergen

Får beholde elsparkesyklene hvis de går med på politiets vilkår.

Rydes grønne elsparkesykler kan bli fast vare i Bergen. Foto: Hedvig Idås

Det bekrefter politisjef i Bergen sentrum, Lars Morten Lothe. Mandag mottok politiet et brev fra Ryde.

– Vi behandler den som en søknad på vanlige måte, og det vil bli gitt tillatelse, men med nærmere bestemte vilkår.

– Hvilke vilkår er det snakk om?

– Vilkårene må jeg komme tilbake til, fordi vi holder på å utarbeide de. Jeg skal ha et møte med Bergen kommune i morgen der vi skal ha en gjennomgang.

Lothe sier likevel at det blant annet vil handle om hvor elsparkesyklene parkeres.

– Det er sannsynlig at det vil stå noe om hvor elsparkesyklene skal parkeres og ikke.

Bedt om å stoppe midlertidig

Fram til søknaden er ferdigbehandlet har politiet bedt Ryde om å stoppe utleien.

– Vi har gitt de en muntlig henstilling om at de ikke driver virksomhet frem til tillatelsen foreligger. Det mener vi er formelt riktig å gjøre, siden de fleste aktører forholder seg til tillatelse, sier Lothe.

Internt møte i kommunen

Einar Grieg, sykkelsjef i Bergen kommune, sier til BT at bymiljøetaten skal ha et internt møte i ettermiddag for å forberede seg til morgendagens møte med politiet. Mer enn det ønsket han ikke å si foreløpig.

Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) ønsket heller ikke å kommentere utviklingen enda.

Politiets vilkår vil trolig blant annet handle om hvor og hvordan man kan parkere elsparkesykler. Foto: Hedvig Idås

Stormfull start

Ryde Technology lanserte sine elsparkesykler i Bergen forrige uke, uten avtale med kommunen, og fikk raskt beskjed om å fjerne syklene.

Senest i går tauet Bymiljøetaten 13 av Rydes elsparkesykler som de mente var feilparkert.

Nå ser det ut som at både politiet og kommunen snur. Dersom Ryde godtar politiet og kommunens vilkår kan hele konflikten være over til helgen, sier Lothe.

Ikke første konflikt

Ryde har vært i kontakt med Bergen kommune om å etablere utleie av elsparkesykler siden januar i fjor. Dialogen har ikke ført frem til en konkret avtale, og Ryde bestemte seg til slutt for å lansere likevel.

Ryde har etablert seg på samme måte i blant annet Stavanger og Trondheim. I Trondheim gikk kommunen til rettssak mot selskapet, som kommunen tapte.

Styreleder og daglig leder Espen Rønneberg har tidligere sagt til BT at selskapet engasjerte jurister både før de etablerte seg i Trondheim og her i Bergen, og at de er trygg på at de har loven på sin side.