Bussbrann i tunnel utløste storevakuering – fem skadet

Totalt 60 personer ble evakuert fra den røykfylte tunnelen.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Passasjerer tok seg ut av tunnelen til fots etter røykutviklingen. Foto: Foto: 2211-tipser

Nødetater rykket ut torsdag ved 18-tiden etter branntilløp og røykutvikling i en rutebuss fra Tide i Munkebotstunnelen.

En drøy time senere er tunnelen tom for både biler og mennesker, ifølge operasjonsleder Bjarte Rebnord. Totalt 60 personer ble evakuert.

I tillegg er bussen nå plassert utenfor tunnelen.

– Det kom store mengder røyk ut av bussen, i tillegg til at det skal ha vært åpne flammer under den, sier Rebnord.

Slik så det ut i Munkebotstunnelen torsdag kveld. Foto: Foto: 2211-tipser

Brannvesenet har søkt gjennom hele tunnelen og den er nå tom for både biler og mennesker. Foto: Foto: Hedvig Idås

Fem skadet

Politiet har ikke oversikt over hvor mange som er evakuert, men har fått meldinger om at tunnelen var full av biler og minst tre busser da brannen brøt ut.

– Hele tunnelen er røyklagt. Det er en buss som har tatt fyr. Det kommer røyk fra bussen, sier en BT-tipser på stedet.

Brannmenn på stedet opplyste til BT at det var «litt av en scene» da de selv ankom, med evakuerte passasjerer som kom gående ut av tunnelen.

– Én person ble kjørt til Haukeland og fire ble sendt til legevakt. Deres skadeomfang er ukjent, sier operasjonslederen.

Fire personer ble skadet i bussbrannen i Munkebotstunnelen. Foto: Foto: Hedvig Idås

Tunnelen var full av biler da røykutviklingen brøt ut, har politiet fått opplyst. Nå er tunnelen klarert, men den vil forbli stengt en stund. Foto: Foto: Hedvig Idås

Advarer om lange køer

Både fylkesvei 585 gjennom Munkebotstunellen og E16 gjennom Fløyfjellstunnelen nordgående løp ble stengt etter røykutvikling.

Fløyfjellstunnelen ble åpnet kort tid senere.

Politiet varslet at det ville gå en god del tid får Munkebotstunnelen kunne åpnes igjen, men klokken 19.20 kunne Vegtrafikksentralen Vest opplyste at også den tunnelen er åpnet for fri ferdsel.

– Det blir mulig en kort stenging om litt da entreprenør må sjekke tunnelen etter brannen, skriver de på Twitter.

Køprobleme forplantet seg til store deler av Bergen sentrum. Foto: Per Lindberg

«Fullstendig kaos i byen»

Rebnord sier at det er mye kø i sentrum og at det snart nok vil bli køer i vest inn mot sentrum også.

«Nå er det fullstendig kaos i byen. Stengt både inn og ut,» skriver en BT-tipser.

– Vi ber folk være tålmodige og vi gjør så godt vi kan, sier Rebnord.

Bilister som skal mot Arna bes kjøre om Nesttun.

Skyss melder om «store forsinkelser» på rutene 3, 4, 5, 6, 83 og 300 på grunn av bussbrannen og de medfølgende tunnelstengningene.