Politijakt på ungdommer som løp fra stjålet varebil

Mandag kveld var tre politipatruljer på jakt etter seks ungdommer i Eidsvåg.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Politiet fant en stjålet varebil i Orreveien. Foto: Googlemaps

Klokken 19.08 kom meldingen til politiet. En bil var blitt påkjørt av en annen bil i Eidsvågveien på Eidsvåg. Bilen som skulle ha kjørt på den andre forsvant fra stedet.

– Det ble opplyst at bilen hadde kjørt videre og at den var full av ungdommer, mange under 18 år, og noen rundt 15 år. Det var en Citroën Berlingo, sier Endre Laukeland, politioverbetjent ved Bergen nord politistasjon.

I lasterommet

Politiet rykket ut med tre patruljer, deriblant hundepatrulje. I Eidsvågveien fant de en Toyota med skader langs hele siden. I Orreveien fant de Citroënen. Den var meldt stjålet fra Sartor senter samme dag.

– Vi mistenker at ungdommene var i denne. Det er opplyst at flere av dem satt i lasterommet. De løp fra stedet, sier Laukeland.

Han opplyser at bilen er registrert for tre personer.

Under 18 år

Ingen ble pågrepet, men politiet har mistanke mot flere konkrete ungdommer.

– Ingen av dem er 18 år. Dermed har de heller ikke førerkort. Dette ser vi alvorlig på, sier Laukeland.

Politiet tar sikte på å kalle de mistenkte inn til avhør. De har en formening om hvem som kan ha kjørt.

Oppringt av politiet

Ifølge BA var det Bjarthe Nilsens bil som ble påkjørt.

– Jeg ble oppringt klokken 20.30 mandag kveld av politiet. De fortalte at bilen min var påkjørt, det er en hvit Toyota varebil, forteller han.

Da BT snakket med ham, hadde han ikke sett bilen eller skadene på den. Ifølge Nilsen er det ikke første gang biler han eier kjøres på.

– Det skjer ofte her ute, det er jo så smalt.