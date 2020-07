– Hold ut. Vi har bedre dager i vente, lover meteorologen.

Onsdag kan bli første dag i juli med temperaturer over 20 grader i Bergen.

Det kan bli bra vær fra midten av neste uke. Dette bildet er fra Nordnesparken 19. juni. Foto: Paul S. Amundsen

Den siste uken har vært preget av grått og kjølig vær på Vestlandet. På søndag formiddag viser gradestokken 9,9 grader på Florida målestasjon i Bergen.

BT har derfor spurt meteorologene om det vi alle lurer på:

Hvor ble sommerværet av?

– Har forlatt store deler av Norge

– Sommerværet har egentlig forlatt store deler av Norge, sier Magnus Haukeland, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Han forklarer at et lavtrykk i Norskehavet har presset kald luft inn mot Vestlandet og Midt-Norge, og at det heller ikke er de beste utsiktene for de kommende dagene.

– Periodevis regn og temperaturer mellom 12 og 14 grader er ikke det helt store i juli, men det er slik de neste dagene ser ut, sier han.

Opp mot 20 grader

– Det er en grunn til at nordmenn pleier å reise til Syden, svarer Roar Teigen, vakthavende meteorolog i Stormgeo, på det samme spørsmålet.

Han forteller at Bergen foreløpig ikke har hatt en eneste dag i juli med temperaturer over 20 grader, men at vi har bedre dager i vente.

– Folk får holde ut med litt dårlig vær i starten av uken, og trøste seg med at vi kan komme opp i temperaturer rundt 20 grader fra onsdag av. Da blir det litt mer velstand, sier han.

Dette er Haukeland enig i:

– Fra onsdag er det gode sjanser for økte temperaturer og til og med bli litt sol.

I 2016 fikk Bergen regnrekord i juli med 263,7 millimeter regn. Den forrige rekorden fra 1995 var på 246,7 millimeter. Foto: Elias Dahlen

Anbefaler ikke Vestlandet neste uke

Godværet skal vare frem til lørdag. Etter det er det er prognosene litt mer usikre, sier meteorologene.

– Det ser ut til at vi er på vei ut av den kjølige værtypen vi har hatt til nå. Men jeg ser ingen voldsomme varmesignaler mot slutten av juli heller, sier Haukeland fra Meteorologisk institutt.

På spørsmål om hvor han vil anbefale folk å reise på Norgesferie for best mulig vær neste uke, er svaret nedslående:

– Det er mer bankers for sol på Sør- og Østlandet. Det er ikke til å stikke under en stol.