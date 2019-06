Vannkrisen på Askøy var tema da kongen og dronningen besøkte øyen torsdag.

Torsdag morgen ankret kongeskipet «Norge» opp utenfor Herdla på Askøy. Om bord var selveste kongen og dronningen.

Med sjalupp ble kongeparet fraktet inn til småbåthavnen, der blant annet ordfører Terje Mathiassen, politimester Kaare Songstad og mange askøyværinger med flagg og tok imot dem.

Deretter bar det videre til Herdla museum og et tettpakket program. Ifølge Askøy kommune, har det ikke vært kongebesøk på øyen siden 1600-tallet.

Marita Aarekol

Marita Aarekol

– Vi forstår deres bekymring og smerte

Kongeparet kommer til Askøy midt i vannkrisen. Og allerede fredag kveld, meldte varaordfører Bård Espelid at kongen ønsket å bli orientert om saken.

– De siste ukene har vært tøffe for Askøy. Vi beklager at vi ikke har klart å levere rent drikke vann. Og vi har tatt initiativet til en ekstern granskning. Men i dag gleder vi oss over besøket av kongeparet, sier ordfører Terje Mathiassen i talen sin torsdag formiddag.

Forrige kongebesøk på Askøy var i 1641, fortalte ordføreren videre.

Marita Aarekol

– Dronningen og jeg besøker Askøy under svært spesielle omstendigheter. Vi har fulgt med på det som har skjedd og vi føler med dere alle. Vi forstår deres bekymring og smerte, sier kong Harald i sin tale.

Han sa videre at de ikke skjønte at Askøy hadde tid til å ta imot besøk av dem med all den planlegging og bekymring som det krever.

– Å ikke ha rent drikkevann er noe av det mest alvorlige vi som enkeltpersoner og samfunn kan oppleve. Vi håper dere tar godt vare på hverandre i tiden som kommer.

Kongen takket også for det fine programmet.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor vi ikke har vært her siden 1600- tallet.

Marita Aarekol

Marita Aarekol

Siste stoppested

I anledning besøket, har gatekunstneren Joy laget et bilde på en av steinene på Herdla. Bildet viser en smilende konge, med krone på hodet og med teksten «Helt konge» like ved.

– Dette synes vi er staselig. Det er et fint motiv for ettertiden og det har blitt godt mottatt, sa Gunnar Brynjulfsen, fagleder for kultur og idrett i Askøy kommune i forrige uke.

Cathrine Nilsen

Han fortalte at de har hatt flere kunstnere som har jobbet med kunst på murer og fasader, på fortet på Herdla.

Askøy er siste stoppested på kongeparets fylkestur i Hordaland. Tidligere denne uken besøkte de Odda, Granvin, Ulvik og Jondal.

– Vakre Jondal! For en strålende måte å reise på, sa dronning Sonja.

Dette var det første offisielt kongebesøket i Jondal, selv om dronningen har vært her mange ganger for å bruke naturen. Hun var på ski på breen i fjor sommer, sammen med venner.

– Jeg tror jeg har en liten harding i meg, sa dronning Sonja.