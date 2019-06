Siktet for drap på foreldrene.

Torsdag ettermiddag ble en 40-åring pågrepet ved familiens hjem på Kolltveit i Fjell. Utenfor huset lå begge foreldrene døde, etter det BT kjenner til med en rekke skader på kroppen.

Da var det ifølge politiet trolig gått over et halvt døgn siden de to ble drept.

Kommenterer ikke skyld

40-åringen ble avhørt torsdag kveld. Hans forsvarer, advokat Fredrik Verling, ville lørdag formiddag ikke kommentere om mannen har erkjent skyld for drapene.

40-åringen har i en årrekke slitt med psykiske problemer. Han bodde i en periode i en kommunal omsorgsbolig i en annen landsdel, men flyttet ifølge Folkeregisteret hjem til foreldrene i fjor sommer.

– Moren var bekymret for sønnen. Men jeg tror ikke at hun tenkte på at det kunne skje noe, fortalte en venn av den drepte 66-åringen til BT fredag.

Politiet mener de har dannet seg et relativt klart bilde av hva som skjedde drapsnatten.

Bård Bøe

Vil ha varetektsfengsling

Lørdag vil de fremstille 40-åringen for varetektsfengsling i Bergen tingrett. Der vil de be om at han blir fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Fengslingsmøtet skal etter planen starte klokken 12.30, og politiadvokat May-Britt Erstad har varslet at hun vil be om at det går for lukkede dører.

Etter avhør torsdag kveld, overtok helsevesenet ansvaret for 40-åringen. Psykiatrisk sakkyndige er i allerede i gang med å vurdere hans tilregnelighet. Trolig vil resultatet av en såkalt prejudisiell observasjon være klart relativt raskt. Deretter vil det normalt gå noen måneder før resultatet av en fullstendig rettspsyiatrisk undersøkelse er klart.

Det drepte ekteparet etterlater seg et annet voksent barn.

– Dette er en stor tragedie. De etterlatte er i sjokk og i dyp sorg. Jeg har ingen kommentarer utover dette, skrev familiens bistandsadvokat Beate Hamre i en SMS til BT fredag.