Dette er Bergen 12. mai: – Snøbygene vil nok fortsette

Høytrykk utenfor Island sender kalde luftmasser sørover.

Fra området ved Haukeland tirsdag morgen. Foto: Ørjan Torheim

Tirsdag våknet Bergen til lett melisdryss helt ned i lavlandet.

Både i 04-tiden og 06-tiden var det ordentlige snøbyger.

– Det vil nok fortsette å snø utover dagen, også i lavlandet, sier meteorolog Gunnar Livik ved Vervarslinga.

Utover ettermiddagen og kvelden tirsdag avtar bygeaktiviteten, ifølge Livik, og det blir lengre opphold med gløtt av sol.

– Hvis bygene blir mindre intense, kan nedbørsformen gå mer over i sludd eller regn langs kysten.

Smått vinterlig Bergen. Vi skriver tirsdag 12. mai, bildet er fra Ulriken i 06-tiden. Foto: BTs webkamera

Ustabile luftmasser

Meteorologen forteller om et stort høytrykk sør for Island som bidrar til å pumpe kalde, ustabile luftmasser sørover og inn over Norge og Skandinavia.

– Dette gir nordlig og nordvestlig vind med luftmasser trukket fra polområdene. Når denne luften går over relativt varmt havvann, gir det en ustabil atmosfære med bygevær, forklarer Livik.

Mandag sendte meteorologene ut gult farevarsel for mye snø i gamle Hordaland – og opp til 5–10 centimeter snø lokalt.

Fra Øvre Blekevei på Skansen i 06-tiden tirsdag morgen. Foto: Ane Børhaug

Ved Vegtrafikksentralen (VTS) tirsdag morgen sier de at trafikksituasjonen er stort sett grei.

– Snøen legger seg ikke mange steder. Men klart, på Fanafjellet, i Romarheimsdalen og andre steder i høyden ligger det litt, sier trafikkoperatør Jahn Marøy.

Han formaner bilistene til å bruke vinterdekk.

– Har man ikke det, får man la bilen stå eller finne alternative ruter der det er bar vei.

Og dette er tirsdag morgen på Frekhaug. Foto: Vegar Valde

Ligger an til kald mai

Heller ikke frem mot helgen er det ventet varme. I en e-post kommer Livik med denne analysen:

«Det kan se ut som det kommer inn (relativt) mildere luftmasser i høyere luftlag i forbindelse med noen svake varmfronter som kommer fra vest. Men det fører bare til at det blir litt mer sammenhengende nedbør og noe høyere snøgrense, ikke noe særlig mildere i bakkenivå.»

Ifølge Livik kan vi ikke vente normale mai-temperaturer før en gang til uken. Nye langtidsprognoser kommer tirsdag formiddag.

Mandag sa meteorolog Geir Ottar Fagerlid at årets mai kan bli den kaldeste på lang tid. På nasjonaldagen blir det kjølig luft helt fra Lindesnes til Finnmark.

– På Vestlandet blir det stort sett tørt. Det blir en kjølig, sur vind fra nord og nordvest, skiftende skydekke og perioder med sol, sa Fagerlid.

Men værprognosene for 17. mai kan endre seg. En joker er at et lavtrykk ved De britiske øyer kan overraske om kvelden. Det kan gjøre at det blir mildt.