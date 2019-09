Møtte opp på strikkefestival for å snakke om inkludering

– Som mann representerer jeg en minoritet i strikkemiljøet, og som man ser så er det flest etnisk norske som tar turen hit. Det viser at også strikkemiljøet må jobbe for å inkludere forskjellige mennesker, sier Jørgen Johnsen.

ENGASJERT: Tema for årets strikkefestival i Bergen er bærekraft og inkludering. Fra venstre Jørgen Johnsen og Stine Pauline Burvald Enersen. Karoline Risnes

Jørgen Johnsen er en av svært få menn på Bergen strikkefestival i Salhus i helgen. Sammen med makkeren Stine Pauline Burvald Enersen har han tatt turen fra Oslo for å snakke om inkludering i strikkemiljøet. Han tror mange menn synes det er flaut å strikke, og at gamle kjønnsroller henger igjen.

– Jeg har fått slengt kommentarer etter med meg når jeg har strikket offentlig. En gang strikket jeg på bussen og hørte to eldre menn snakke høyt om menn som strikker, forteller Johnsen.

EGET DESIGN: – Denne genseren har jeg designet og strikket selv. Jeg bruker utelukkende norsk ull når jeg strikker, sier Jørgen Johnsen. Karoline Risnes

På Norsk Trikotasjemuseum klirrer det i hundrevis av strikkepinner, og lystig prat stiger opp mellom radene av gamle tekstilmaskiner. Over seks hundre strikkere har tatt turen for å møte likesinnede, fylle på garnlageret og lytte til foredragsholdere fra inn- og utland.

De siste årene er strikking blitt stor business i sosiale medier. Strikke- og håndarbeidsprofiler har bygget seg opp store følgerskarer på Instagram og Facebook, og markedet for salg av strikkeoppskrifter og bøker er stort.

I løpet av helgen forventer arrangørene ved Norsk Trikotasjemuseum 1500 besøkende til festivalen.

Snakker om ekskludering og rasisme

Årets strikkefestival tar opp temaer som bærekraft og inkludering. I tillegg til marked og strikkekafé, byr festivalprogrammet på ulike kurs og foredrag om alt fra digital strikking til inkludering i strikkemiljøet.

KONSENTRERT: Det var få ledige hender rundt bordene på Norsk Trikotasjemuseum lørdag. Karoline Risnes

Bakteppet for en av panelsamtalene er en større debatt om rasisme og ekskludering som har sirkulert i det internasjonale strikkemiljøet.

– Internasjonalt, spesielt i USA har det vært mye snakk om rasisme det siste året. Noen store profiler har vært i konflikt med hverandre og flere har valgt å støtte ulike sider. Det har kommet til et punkt der det å strikke og bruke mønstre laget av visse personer blir oppfattet som støtte til den personens meninger og uttalelser, forklarer Johnsen.

Det siste året har blant annet det amerikanske håndarbeidsforumet Ravelry utestengt medlemmer som har uttrykt støtte til president Donald Trump.

– Det er mange i Norge som følger strikkeprofiler i USA og debatten er derfor veldig tilgjengelig. Målet med å ha samtaler om dette her i dag er å dra det nærmere oss. Det er viktig å snakke om at mange har en viss forventning til hvordan en strikker ser ut, legger Enersen til.

Sammen lager de to strikkeentusiastene podkasten «Ferdig Strikka», og jobber i samme garnbutikk.

– Jeg merker at noen kunder kanskje foretrekker å få hjelp av meg fremfor Jørgen. De tar det som en selvfølge at jeg kan mer enn ham fordi han er mann, sier Enersen.

Tilgjengelig tradisjon

De to strikkerne, som begge har en voksende følgerskare på Instagram, er opptatt av at de har et ansvar for hva de formidler i sosiale medier.

– Jeg er opptatt av bærekraft og å formidle at jeg bruker norsk ull når jeg strikker, sier Johnsen.

RESTEGARN: – Det hoper seg fort opp en del restegarn hjemme, sier Sigrid Skodje (til venstre). På strikkefestivalen kan deltakerne bytte restegarn med hverandre. Frivillig Alice Myren tar imot nøster som forhåpentligvis vil få en ny eier. Karoline Risnes

Den norske strikketradisjonen strekker seg langt tilbake i tid, noe Johnsen og Enersen er opptatt av å videreføre, men samtidig ønsker de å bidra til at tradisjonen skal være tilgjengelig for alle som ønsker å ta del i den.

– Jeg tror vi kan skape litt mer åpenhet ved for eksempel å bli flinkere til å samarbeide og låne på tvers av kulturer. Men det er en balanse mellom å låne med respekt og drive med kulturell appropriering. Det er viktig at man inkluderer dem man låner fra, og ikke bare tar seg til rette og stjeler ideer, sier Enersen.

En av postene på søndagens program er et foredrag om samisk strikk. Johnsen, som selv er samisk, mener det kan være fint å blande ulike tradisjoner for å skape nye mønstre og dermed et mer inkluderende strikkemiljø.

– Jeg har hatt et samarbeid med en annen strikker, der jeg brukte inspirasjon fra samiske mønstre til en lue. Mange nordmenn tenker kanskje at det kan være litt skummelt å blande seg borti samiske mønstre og lurer på om det er greit for dem å bruke det, men jeg tenker at det bare er kult, sier Johnsen.