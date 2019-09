Etterforsker dødsfall på Stord. - Vi er ikke helt sikre på om personen døde alene

Mann i 30-årene er funnet død i en leilighet på Stord.

MISTENKELIG DØDSFALL: Politiet har hentet inn krimteknisk hjelp fra Haugesund. OLAV RØLI, MEDIEHUSET SUNNHORDLAND

Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Natt til torsdag ble en mann i 30-årene funnet død alene i en leilighet på Stord.

– Personen døde uventet, så rutinemessig oppretter vi sak, sier jourhavende jurist Anne Mette Dale.

Politet tror personen døde alene.

– Men vi er ikke helt sikre, så derfor oppretter vi sak, sier hun.

Døren sto åpen

– Selve boligen og stedet personen ble funnet var uoversiktlig, og vi har derfor tatt videre etterforskningsskritt, sier Dale.

Det var avisen Sunnhordland som først skrev om saken.

Døren til leiligheten skal ha stått åpen, ifølge Dale.

– Det var en person som så at døren var åpen, og videre så en person som fremsto død, sier hun.

Personen meldte fra om funnet til politiet. Etter hva Dale kjenner til, bodde ikke personen som varslet politiet i oppgangen selv.

Avhører flere vitner

Leiligheten er nå sperret av, og politiet på Stord har hentet inn krimteknisk bistand fra Haugesund.

– Så langt er det ikke funnet spor på stedet, og avdøde har ingen overfladiske skader. Ingen opplsyninger taler for at det har skjedd noe kriminielt, men vi undersøker så godt vi kan, sier hun.

Avdøde er fraktet til Stavanger universitetssykehus for obduksjon.

– Vi avventer obduksjonssvaret, så får vi se om det er flere svar der. Vi trengte hjelp for å kunne utelukke eventuelle straffbare forhold, sier hun.

Politiet jobber nå med å innhente mer informasjon fra vitner om avdødes bevegelser den siste tiden før han døde.

– Status nå er at det er et uventet dødsfall, og at det ikke grunn til å mistenke om noe. Men vi holder alle muligheter åpne, sier hun.