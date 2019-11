Starten på november er den kjøligste på 51 år, og den tørreste på 26 år

Det har ikke vært så kaldt i første halvdel av november siden kongeparet giftet seg.

KALDT: De to første ukene i november har vært kjølige i Bergen. Ørjan Deisz

Det er værentusiast Robert Næss som har regnet ut at den gjennomsnittlige middeltemperaturen fra 1. til 15. november i år ligger på 2,2 grader.

Dette er det kaldeste som er målt i akkurat denne perioden i november på Florida på 51 år.

Det er også den tredje kaldeste første halvdel av november i løpet av de siste 100 årene.

PÅ GLATTISEN: Begynnelsen på november har vært kald, men til helgen blir det mildere. Alice Bratshaug

Én ordentlig regnværsdag

Nedbøren i perioden fra 1. november til 16. november klokken 08 ble målt til 42,1 millimeter. Så tørt har det ikke vært de to første ukene i november siden 1993.

Hittil i november har det ifølge Næss bare vært én dag med skikkelig nedbør. Det var den 13. november da det kom 28 millimeter regn.

LUFTFORURENSNING: Onsdag er det fare for moderat luftforurensing i bergensområdet. Vegar Valde

Vakthavende meteorolog Frode Hassel ved Meteorologisk institutt i Bergen forteller mandag formiddag at et nedbørsområde over Østlandet nærmer seg Vestlandet.

– Det blir lett regn i Bergen, og snø i indre og høyereliggende strøk av Hordaland og Sogn og Fjordane. Det er litt vanskelig å si hvor snøgrensen blir, men over 200 meter til 400 meter, anslår han.

SOL I SIKTE: Tirsdag blir det sol og fint vær i ytre strøk. Alice Bratshaug

Snø på Sognefjellet

På Sognefjellet var det ti minusgrader natt til mandag. På dagtid ligger temperaturen på mellom minus seks og minus fire grader.

– Mandag vil det snø på Sognefjellet, og det er ventet 15-20 centimeter snø i løpet av 24 timer. Mest snø blir det seint mandag kveld, og den lager dårlig sikt. Men det roer seg ned tirsdag, sier meteorologen.

Han tror ikke at det blir så mye vind, men maks liten kuling på Sognefjellet mandag.

SNØ: Snøgrensen vil ligge på mellom 200 og 400 meter, anslår meteorologen. Alice Bratshaug

– Fint vær og sol

Allerede mandag kveld vil mer nordavind på kysten føre til at det letter i ytre strøk. Men skyene vil henge igjen i indre strøk i Hordaland og Sogn og Fjordane til utpå tirsdagen.

– Resten av tirsdagen blir det fint vær og sol i ytre strøk. Onsdag blir den fineste dagen hvis vi ser de to fylkene under ett. Da blir det delvis skyet og oppholdsvær, sier Hassel.

Værforholdene onsdag gjør imidlertid at det er fare for moderat luftforurensing i bergensområdet.

Oppholdsvær i helgen

Torsdag varsler meteorologene igjen litt nedbør, temperaturene på dagtid vil ligge på rundt fire-fem grader fra midt på dagen.

Slik vil det også bli et stykke ut på fredagen.

– I helgen blir det oppholdsvær og forholdsvis mildt, rundt fem-seks grader i ytre strøk. Stort sett blir det en rolig og grei helg og ingen kraftige lavtrykk, forteller meteorologen.