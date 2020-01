Han tagger signaturene sine over hele byen – nå vil politiet fengsle mannen

Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett fredag.

Mannen i 30-årene er siktet for vold, trusler, tyveri og skadeverk.

– Han tagger overalt i byen. Og når han blir stoppet blir han aggressiv, voldelig og fremsetter trusler mot dem som stopper ham, sier politiadvokat Harald Bilberg.

Han ble pågrepet natt til torsdag på Nøstet, etter at han skal ha brutt seg inn i et lager og stjålet en bordsirkelsag.

– Plagsomme for de fornærmede

– Han opplyste til patruljen at han hadde funnet sagen da han var ute for å kaste boss, men patruljen fant ingen grunn til å feste lit til hans forklaring.

Mannen er domfelt to ganger tidligere, blant annet for ordensforstyrrelser, tagging og butikktyveri. Han er også bøtelagt flere ganger.

Til tross for dette, skal mannen ha vist en økende kriminell aktivitet og skal blant annet ha pådratt seg 30 forhold i fjor og seks så langt i år.

– Det som er spesielt er at det har blitt såpass mye. Det er over 40 poster i tiltalene. De fleste forhold er mindre alvorlig, men de er plagsomme for de fornærmede, sier Bilberg.

Bruker samme signatur

Mannen skal ha tagget med spraymaling og sprittusj på vegger, busser og vinduer. Han skal også ha stjålet blant annet datamaskin, spraybokser, prompepute og kokosolje.

– Han bruker de samme signaturene overalt. Så det er lett å se hvor han har vært.

Politiadvokaten vil be om fire ukers varetektsfengsling for mannen på grunn av gjentakelsesfare.

