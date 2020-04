Podkast: Korleis kjem Bergen til å takle utepilshelga?

Høyr vekas episode av «Nokon må gå».

Gerd Tjeldflåt (frå v.), Jens Kihl og Morten Myksvoll diskuterer siste koronanytt frå heimekontoret. Foto: Geir Martin Strande (Arkiv)

Kvardagen er i gang etter påske, men korona dominerer framleis liva våre.

Denne veka diskuterer BT-kommentatorane Gerd Tjeldflåt, Jens Kihl og Morten Myksvoll både den komande barnehagestarten, og om folk bør laste ned «Smittestopp»-appen.

Men den komande helga og veka ligg også an til å bli uvanleg fin for Vestlandet å vere, og gruppa er einige om at det kan bli krevjande å halde smittefaren nede.

– Når sjansen byr seg til å ta den første utepilsen, må ein gripe den. Det betyr at den lange november endeleg er over, og at ein snart går over til 12 grader og regn heller enn fire grader og regn, seier Myksvoll.

– Den første sjansen kan også fort bli den siste sjansen til utepils, i alle fall på denne sida av sommaren, påpeikar Tjeldflåt, som meiner vestlendingar blir stressa så snart det er fint vêr ute.

Høyr vekas episode her eller i appen BT Lytt, som du kan laste ned i App Store eller Google Play.