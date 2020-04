17. mai-møte i morgen: Ønsker nyttårsvri på fyrverkeriet

Onsdag håper 17. mai-komiteen i Bergen å få avklart hvilke av ideene de har som faktisk kan bli virkelighet.

Publisert Publisert Nå nettopp

Formann i 17. mai-komiteen i Bergen, Erik Næsgaard, sier til BT at komiteen hele tirsdag kveld har sittet i idémyldringsmøte om feiringen av nasjonaldagen.

Onsdag skal komiteen i et møte med kommune og politi, forteller Næsgaard videre.

Bakgrunnen er selvsagt koronasituasjonen, som setter bråstopp for en tradisjonell, bergensk feiring med prosesjoner og 50.000–100.000 folk i sentrum.

17. mai-formannen understreker at de tre partene har løpende dialog hele veien, men at møtet onsdag forhåpentlig gir en del avklarende svar.

Les også Les også: Her er 17. mai-komiteens plan B

Slik så det ut ved overgangen til 2020 i Bergen. Kanskje, men bare kanskje, kan en lignende løsning bli det som markerer slutten på årets ellers amputerte 17. mai-feiring. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Ingen store ansamlinger

– I møtet håper vi å få konkretisert hva vi kan gjennomføre av det vi har på blokken.

– Og det er?

– Nei, det vil jeg ikke gå ut med før vi vet hva vi faktisk kan gjøre. Men det er åpenbart at vi ikke legger opp til noe som vil gi store ansamlinger av folk.

– Noe kan du røpe?

– Vi har allerede spilt inn til kommunen at vi ønsker fyrverkeri på 17. mai, men ikke fra den vanlige plassen ved Smålungeren. Ønsket vårt er å gjøre det som på nyttårsaften, med oppskyting fra en lekter på Vågen. Men det er høyst usikkert om det lar seg gjennomføre.

Næsgaard peker blant annet på at det fort kan samle seg mye folk langs kaikantene for å få fyrverkeriet med seg på nært hold.

Les også Se høydepunktene fra 17. mai 2019 i Bergen

Taler live eller i opptak

Formannen kan ellers melde om noen få, sikre elementer, altså arrangementer de vet vil la seg gjennomføre.

Ifølge ham gjelder dette pr. nå de fire faste talene (tale for de falnes minne, tale for dagen, tale for styresmaktene og tale for Bergen), som vil skje enten direkte eller i opptak.

I tillegg kommer bekransninger og festsalutt fra Skansen, som fint lar seg gjennomføre med et begrenset antall personer til stede.

– Ellers er det eneste som er sikkert at det meste er usikkert. Selv etter møtet onsdag vil det være behov for å utrede ideer videre, for eventuelt å kunne gjennomføre dem på en trygg og smittesikker måte.

Tirsdag ble det kjent at barnetoget i Oslo 17. mai blir avlyst. Også Stavanger, Trondheim og flere mindre kommuner har avlyst sine 17. mai-tog.