Voss, Furedalen og Eikedalen stengt for sesongen. Men her lever fortsatt skidrømmen.

– Det kan bli bra.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Røldal skisenter får sin videre sesongskjebne avgjort torsdag. Ledelsen ved anlegget håper å få restartet skisesongen. Foto: Bergens Tidende (arkiv)

På Facebook onsdag meldte Furedalen Alpin at de, i samråd med Kvam herad, er stengt for sesongen.

«Det smertar oss umåteleg å ikkje kunne køyre denne siste helga», står det i meldingen.

Videre heter det at smittevernreglene, med strenge restriksjoner, ville gjort det «helt feil» å prøve å fortsette – fordi nær 80 prosent av gjestene måtte ha blitt ekskludert.

49 dagers sesong

Alpinanlegget på Kvamskogen melder om store økonomiske utfordringer på grunn av koronasituasjonen.

Onsdag varslet også Eikedalen skisenter at de følger fagkyndiges råd og stenger for sesongen.

Anlegget i Eikedalen ender dermed med 49 åpningsdager denne sesongen, 20 av dem var kun barneheisene i drift.

Onsdag morgen meldte også Voss herad at skianlegg på Voss blir stengt for sesongen.

Ifølge NRK håper imidlertid Myrkdalen skisenter at de likevel kan få åpne igjen fra mandag 20. april, basert på en søknad med smitteverntiltak som de håper kan gi unntak fra det generelle vedtaket om å stenge.

Hoteller, campingplasser og utleiehytter i Voss kan åpne igjen 20. april.

I slutten av februar var det idyll i Furedalen. Noen uker senere slo koronasituasjonen inn for fullt. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

– Vet at folk vil stå på ski

Men ved Røldal skisenter i Ullensvang øyner daglig leder Oddvar Bratteteig fortsatt håp.

– Vi har fem-seks meter med snø og gode forhold, og jeg vet at folk vil stå på ski, sier Bratteteig til BT onsdag kveld.

Torsdag klokken 18 skal han i møte med representanter for helse og politisk ledelse i kommunen, med en drøm om å få gjenåpne skianlegget etter stengingen 12. mars.

– Vi har ennå et håp om å få åpnet igjen. Vi gjør de tiltakene som må gjøres, innenfor rimelighetens grenser, sier skisentersjefen.

Normalt vil senteret i Røldal holde åpent til og med første helgen i mai.

– Hvordan ser du for deg at det kan bli?

– Det kan bli bra med de tiltakene vi må gjøre. Men hvordan det rent praktisk kan løses, det blir kun å tippe. Jeg håper vi blir enige, og at kommunen lar oss holde åpent.

Lørdag gjenåpner skisenteret Hodlekve i Sogndal etter koronautbruddet, men kun for helgene.

Ifølge NRK skal også Sogn skisenter i Luster åpne lørdag, mens en del andre anlegg i Vestland avventer situasjonen eller venter på svar.

Jølster skisenter har også fått grønt lys for å gjenåpne, melder Firda.

Alpinnæringen i Norge har gitt uttrykk for at de frykter et ras av konkurser – og Alpinanleggenes Landsforening ba i mars om en krisepakke på 400 millioner kroner til dekning av tapt heiskortsalg.