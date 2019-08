Minneord: Katja Elisabeth Holm Östling (39 år) omkom i en bilulykke i Sverige.

Minneord

Min kjære venninne Katja Elisabeth Holm Östling, 39 år, omkom i en bilulykke utenfor Östersund 27. juli 2019.

Det er en ufattelig tragedie for dem som sto henne nær.

Først og fremst for David, som har mistet sin elskede kone, for deres tre små gutter som har mistet sin kjære mamma, og for foreldrene, Marianne og Helge, som har mistet sitt eneste barn. Men også for oss andre som har vært så heldige å ha henne i livene våre.

Katja og jeg gikk i parallellklasser på ungdomsskolen, på Rothaugen, og jeg ble tidlig oppmerksom på og trukket mot denne livlige og engasjerte personen, som hadde bodd i Frankrike og snakket både flytende fransk og finlandsk-svensk og dermed fremsto som en eksotisk kosmopolitt for meg.

Allerede som 13-åring boblet hun over av kunnskap og vitebegjær, og hadde uvanlig store kunnskaper om alt fra historie og litteratur til det nyeste innen popkultur.

Vi slukte musikkvideoer i timevis hjemme hos henne i Christinegården.

For meg var det stor opplevelse å bli venn med Katja, både fordi hun var spennende intellektuelt, men også fordi hun var en veldig varm og sjenerøs person.

Hun var en skikkelig god venn i den røffe ungdomstiden, og møtte alltid mine ungdomstanker- og følelser med åpenhet.

Etter videregående flyttet Katja fra Bergen for å studere ved NTNU. Ved siden av studier i barnelitteratur omfavnet hun – og ble omfavnet av – kormiljøet på Studentersamfunnet.

Det var i dette miljøet hun traff David, som delte hennes interesser og engasjement.

Etter flere år i Trondheim sammen flyttet de to først sammen til Stockholm, og deretter til Östersund, hvor de fikk sine tre skjønne gutter.

Katja betydde mye for så mange. Det ble helt tydelig i Katja og Davids svenske sommerbryllup i 2008, hvor en strøm med venner og familie fra Finland, Sverige, Norge og USA kom sammen for å feire de to.

At fine og livlige Katja ikke er blant oss lenger er vanskelig å fatte.

Vi er mange som sårt vil savne hennes tilstedeværelse i livene våre.

Katja bisettes i Alsen kirke utenfor Östersund, 30. august 2019.

Inger C. Nordhagen