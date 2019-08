Brann i bofellesskap – flere måtte ha hjelp til å komme seg ut.

Ved 03.30-tiden tirsdag morgen fikk brannvesenet melding om brann i et bofellesskap i Nordhordland.

– Vi fikk melding om automatisk brannalarm, og like etter ringte de og fortalte at det var brann i bygget. Vi rykket ut fra to stasjoner, sier vaktkommandør Christer Skei ved 110-sentralen.

Ingen personskader

På stedet ble det meldt om mye røyk og beboere som trengte hjelp til å komme seg ut. Ingen personer skal være skadet etter brannen.

– Brannen har startet inne i en av leilighetene. Syv beboere og tre ansatte ble evakuert til et nabobygg, sier Skei.

Like før klokken 04 opplyste brannvesenet at brannen var slukket. Noen av leilighetene i bygget har vann- og røykskader og er ubeboelige.

– Noen av beboerne har fått flytte tilbake, mens andre har blitt flyttet til et alternativt bosted, sier operasjonsleder i politiet, Tatjana Knappen.

Mulig påtent

Politiet var på stedet tirsdag morgen og utførte undersøkelser.

– Funn på stedet tyder på at brannen er påtent. Vi har vært i kontakt med en mistenkt, sier Knappen.

Ifølge operasjonslederen har brannen begrenset seg til en av leilighetene. De nærliggende leilighetene har fått vannskader etter utløsning av sprinklersystemet i bygget.