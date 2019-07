– Diskuterer gjerne en «bompengepause», sier Harald Victor Hove.

Høyre i Oslo vil ikke fjerne bompengene, men introduserer isteden bompause på tre timer. Også i Bergen er man åpne for en slik bompengelettelse, skriver VG.

Til tross for press fra bompengepartiet i de to byene, lar ikke de to byrådslederkandidatene til Høyre i Oslo og Bergen seg presse til store og overgripende endringer. Likevel er bompengeutgifter blitt en belastning for mange, spesielt barnefamilier, sier byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg i Oslo Høyre til VG.

Halvering for barnefamilier

– Derfor foreslår vi at barnefamilier skal få en tre timers bompause fra fem på ettermiddagen, hvor de bare betaler for én passering. De har ofte behov for å hente på skole, kjøre hjem til middag og så ut igjen for å kjøre barna til fritidsaktiviteter eller besøk hos familie, sier Lae Solberg.

Han sier det kun er første passering som skal registreres i en periode på tre timer fra klokken 17 på ettermiddagen.

– Vi vil gi lettelser til barnefamiliene, og diskuterer gjerne en «bompengepause» slik Oslo Høyre foreslår. I dag er maksimalt antall passeringer man betaler for i måneden i Bergen, 60 passeringer. Vi vil at det skal halveres til 30 for familier med under 700.000 i inntekt, som har hjemmeboende barn, sier partikollega Harald Victor Hove i Bergen Høyre.